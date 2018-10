Eutin : Delegationsreise nach Xinchang

Eutiner Stadtvertreter und Mitarbeiter der Verwaltung fliegen nach China und nehmen Einblicke in Kultur, Bildung und Wirtschaft.

von oha

09. Oktober 2018, 18:29 Uhr

Eine Stadt blickt nach Asien: Am 15. Oktober startet erstmals eine zehnköpfige Delegation aus Eutin mit Vertretern aus Politik und Verwaltung zu einer Reise nach Xinchang in China, wie die Stadt mitteilt. Die Reise ist bis zum 24. Oktober geplant. Auf dem umfangreichen Programm mit den Schwerpunkten Kultur, Bildung und Wirtschaft stehen Besuche von Unternehmen und Institutionen in der Stadt Xinchang und der Region Zhejiang. Vor Ort werden auch Schüler des Beruflichen Gymnasiums Eutin sein. Die Schule pflegt seit 2013 einen Austausch mit der Xinchang-Highschool.

Motiviert durch diese Verbindung erfolgte im Sommer 2017 die Einladung aus Xinchang an den Bürgermeister und eine Delegation. Im Juli 2017 unterzeichneten beide Seiten auch ein „Memorandum über die Entwicklung eines gegenseitigen freundschaftlichen Austausches“ im Rahmen eines Empfangs im Eutiner Rathaus. Der Ausschuss für Schule, Jugend, Sport, Kultur und Soziales der Stadt Eutin hatte dem Memorandum zuvor zugestimmt. Seit 2015 gibt es außerdem den Deutsch-Chinesischen Partnerschaftsverein Eutin-Xinchang, der den Austausch fördert.

Ziel des Besuches der Eutiner Delegation ist die Aufnahme persönlicher Gespräche im Rahmen der aktiven Gestaltung der bisherigen positiven deutsch-chinesischen Beziehungen zwischen den beiden Städten. Es sollen Gespräche über Themen, die in der Freundschaftsvereinbarung aufgeführt sind, aufgenommen werden.

Konkret möchten beide Seiten den Austausch und die Kooperation in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Tourismus, Wissenschaft und Technologie, Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit und Personal erörtern. Es soll ein regelmäßiger Kontakt etabliert werden, um Absprachen über den Austausch, mögliche Kooperationen und Allgemeines zu erleichtern. Das Programm sieht Gespräche im Rathaus, Besuche von Betrieben, Kulturinstitutionen, Großprojekten sowie der Austauschschule in Xinchang und Umgebung vor. Die Eutiner Delegation wird auch in die Stadt Hangzhou in der Provinz Zhejiang reisen. Zwischen der Provinz Zhejiang und dem Land Schleswig-Holstein besteht bereits seit 32 Jahren eine Partnerschaft. Auch hier stehen Besuche von Unternehmen und Institutionen an. Ministerpräsident Daniel Günther hatte die Region Mitte September mit einer Delegation besucht.

Am Ende der Eutiner Reise ist eine Fahrt nach Shanghai geplant. Bei positivem Verlauf der Gespräche könnte eine nächste Delegation mögliche Kooperationen vertiefen.

Eutins Bürgermeister Carsten Behnk wird aus der Verwaltung von Martin Klehs, Fachbereichsleiter Bürgerservice und Tourismus und Kerstin Stein-Schmidt, Stadtmanagerin und Pressesprecherin begleitet sowie Barbara Friedhoff-Bucksch, Abteilungsleiterin des Beruflichen Gymnasiums an der Beruflichen Schule des Kreises Ostholstein in Eutin. Die politische Delegation um Bürgervorsteher Dieter Holst bilden Malte Kuhr (CDU), Malte Tech (FWE), Annette Granzin (Grüne), Ute Blanck (SPD) und Marius Winkler (FDP).

Die Delegationsreise wird zu 90 Prozent vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefördert. Mit dem „Kleinprojektefonds kommunale Entwicklungspolitik“ will es Kommunen beim Einstieg in Partnerschaften fördern.