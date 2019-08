Eutin : Dealer aus Drogenring verurteilt

Durchsuchung lässt Dealer Ring auffliegen: Marcel S. gehörte nicht zu den großen Fischen, war aber bekannt für das „Verticken“.

von Constanze Emde

28. August 2019, 15:28 Uhr

Eutin | Observationen, Telefonüberwachungen und eine großangelegte Durchsuchungsaktion der Polizei im Mai vergangenen Jahres hat die Eutiner Drogenszene 2018 kurzfristig aufgeschreckt. Marcel S. (32) ist einer von etwa zehn Personen, die sich seitdem wegen unerlaubten Handels mit Drogen in nicht unerheblicher Menge vor Gericht verantworten müssen und mussten.

Marcel S. soll gedealt haben – vornehmlich mit Marihuana, gelegentlich auch mit Speed. 19 Fälle warf ihm die Staatsanwaltschaft zwischen Oktober 2017 und Januar 2018 gestern vor dem Eutiner Amtsgericht vor. Die Menge reichte dabei von sechs bis mehr als hundert Gramm. Einmal soll er zwei Kilogramm Marihuana für einen anderen vermittelt haben. Übergabeorte waren in Eutin beispielsweise der Ihlpool oder der Rewe-Parkplatz, aber auch in Neustadt hatte er Abnehmer. Marcel S. räumt über seinen Verteidiger alle Vorwürfe ein. „Es fällt ihm nicht leicht, selbst auszusagen, weil er sich Gedanken darüber macht, dass er andere mit reinreißt“, erklärt Peter Meyer-Grage für seinen Mandanten. Er habe eingesehen, dass sein Umgang zu Drogen früher viel zu unkritisch gewesen sei. Selbst erklärt Marcel S. im laufenden Verfahren, dass er eigentlich konsumiere, seitdem er 16 Jahre alt ist. Die Kindheit sei nicht einfach verlaufen, nach der Trennung der Eltern sei ein „schwieriger Stiefvater“ gekommen. Der Strafregisterauszug reicht mit Urteilen zurück bis in die Jugend – bislang nicht wegen Drogen, dafür Eigentumsdelikte und Fahren ohne Führerschein.

Nach dem Hauptschulabschluss habe er eine Ausbildung zum Fleischer, eine weitere zum Zimmerer angefangen, beides aber nicht beendet. Acht Jahre verdiente Marcel S. sein Geld als ungelernter Betonbauer, doch die Firma ging pleite. Zur Arbeitslosigkeit kam die Trennung von der Mutter seines Kindes und eine Freundin. „Viel Tumult“, sagt der 32-Jährige. Er antwortet sprunghaft, ist kein Mensch ausführlicher Sätze. Für Richterin Anja Farries eines von mehreren Anzeichen für den regelmäßigen Konsum. Auf Nachfrage gibt er an, etwa zwei Gramm am Tag „zu schaffen“ und möchte das Gericht glaubend machen, dass er selbst von den Drogen wegkomme, „alles in den Griff kriege“. Staatsanwalt und Richterin äußerten ihre Zweifel, da gerade die psychische Abhängigkeit über so einen langen Zeitraum nicht zu unterschätzen sei.

Die Richterin folgte beim Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft: Marcel S. wurde zu einem Jahr und sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, die insgesamt drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden. Außerdem muss er 150 Arbeitsstunden leisten und mindestens zwölf Gespräche in der Drogenberatung führen, nach denen dann klar sein soll, ob es eine stationäre oder ambulante Therapie ist, die ihm hilft, „sein Leben wieder in die Spur“ zu bringen. Den durch Drogen erwirtschafteten Vorteil von 3350 Euro, die er für eigenen Konsum ausgab, muss er außerdem zurückzahlen.

*Name geänder

t