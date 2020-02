Eutin : David Wagner liest in der Buchhandlung Hoffmann

Renommierter deutscher Autor ist am 21. Februar bei Hoffmann zu Gast.

17. Februar 2020, 09:19 Uhr

Eutin | „Die Dublany sind sehr intelligent, im Alter aber werden sie alle blöd.“ … so der Kommentar des Vaters, wenn er immer öfter die eigene Vergesslichkeit registriert. Schon einmal hat David Wagner, der zu den renommiertesten deutschen Autoren gehört, uns als Leser an einer sehr persönlichen existenziellen Situation teilhaben lassen. In „Leben“ beschrieb er das eigene Warten auf die rettende Organtransplantation und die Auseinandersetzung mit der Frage, was am Leben erhält, wenn der Körper zu versagen droht. Hierfür wurde er 2013 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet.

Die Buchhandlung Hoffmann freut sich, dass der Autor ihre Einladung nach Eutin angenommen hat und am kommenden Freitag, dem 21. Februar, um 19.30 Uhr dort aus „Der vergessliche Riese“ liest. Der Eintritt beträgt 15 Euro.

Wenn die Erinnerung versagt

In seinem neuesten Buch nun versagt nicht der Körper, sondern die Erinnerung. Eine Familie muss damit umgehen, dass der zweifach verwitwete einst sehr selbstbewusste Vater, ein ehemaliger Managercoach, schon mit Anfang siebzig in die beginnende Demenz abgleitet. David Wagner, der lange Zeit kaum Kontakt zu diesem väterlichen Riesen hatte, beschreibt eine neu entstehende Beziehung, die zwar ein ständiges Abschiednehmen ist, und doch von vorsichtiger zärtlicher Annäherung zeugt. Natürlich verkehren sich die Rollen. „Der alte Galan“, von seinen Brüdern immer noch „Valentino“ genannt, kann nicht mehr alleine leben. Er braucht Betreuung; Dennoch bleibt er unverwechselbar und liebenswert.

Es ist ein Thema unserer Zeit, mit dem sich nicht wenige Familien irgendwann konfrontiert sehen. David Wagners Buch ist deshalb so tröstlich und Mut machend, weil es in seinem sehr speziellen Ton dazu anregt, Gelassenheit, Geduld und auch Humor walten zu lassen, wenn es soweit ist…