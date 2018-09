Schönwalde : Datenschutz-Panne im Amt

Das Amt Ostholstein-Mitte vergab 70 Tablet-PC mit gleicher Nutzer-ID – die Geräte sind aktuell deshalb nur eingeschränkt nutzbar.

von Michael Kuhr

23. September 2018, 00:23 Uhr

Zur Einführung der digitalen Gremienarbeit schaffte das Amt Ostholstein-Mitte zu Beginn der Legislaturperiode 70 Apple I-Pads für die Gemeindevertreter der fünf angehörigen Gemeinden an. Derzeit können sie jedoch ausschließlich zur Ansicht der Sitzungsvorlagen genutzten werden, weil durch Verwendung einer identischen Nutzer-Kennung die persönlichen Daten auf sämtliche Geräte synchronisiert werden. Dies kam ans Licht, als erste Gemeindevertreter Kalendereinträge vornahmen, auf die sie von anderen angesprochen wurden. Der Amtsausschuss beschloss in der vergangenen Woche die Tablets nun ins Eigentum der Gemeindevertreter zu überführen. So werden weitere Investitionen im Amt zur Herstellung der Datensicherheit vermieden.

Als im Amtsausschuss zum Ende der vergangenen Legislaturperiode über den Weg in die digitale Gremienarbeit beraten wurde, standen Datenschutz und stabile Systeme im Vordergrund. Statt den Gemeindevertretern einen Zuschuss für die Anschaffung eines Tablet-PC zu gewähren setzte man auf Hardware im Eigentum des Amtes in Kombination mit einer Software zur Administration von mobilen Endgeräten (Mobile Device Management) des Anbieters Sophos. Der Kardinalfehler der gemacht wurde: Eine im Amt bereits bestehende Apple-ID zur Administration bestehender Hardware des Herstellers wurde auch für die Installation der Tablets der Gemeindevertreter verwendet. Zwar wurden diverse Funktionen auch auf Anraten des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz (ULD) deaktiviert, einige Grundfunktionen des Betriebssystems lassen sich jedoch nicht abschalten.

Bei der bisher seltenen Umsetzung der digitalen Gremienarbeit hätten sich die Mitarbeiter des Amtes nicht nur mit eigenem Wissen eingebracht, sondern auch die Beratung von IT-Fachleuten in Anspruch genommen, berichtete Burkhard Busch im Ausschuss. „Wir sind hier schlicht falsch beraten worden.“, war die einfache Antwort des Leitenden Verwaltungsbeamten auf die Frage nach den Gründen für das Vorgehen, das den Schutz persönlicher Daten der Gemeindevertreter gefährdet habe. „Wir hatten echt schwitzige Hände, als wir die privaten Kalendereinträge entdeckten.“, berichtet ein Mitarbeiter des Amtes gegenüber unserer Zeitung. Man habe den Softwarelieferanten ausdrücklich nach der Notwendigkeit gesonderter IDs gefragt und „Wenn Sie schon eine haben, nehmen wir die.“ als Antwort bekommen. Erst durch eigene Recherchen wissen man nun, dass Apple selbst die Nutzung einer ID auf maximal 25 Geräte beschränke und bestimmte Funktionen ganz einfach nicht deaktiviert werden können. Die Wahl sei auch aufgrund Empfehlungen des ULD auf Apple gefallen, weil das Betriebssystem durch eine Verschlüsselung als besonders sicher angesehen wird. Nach Erkennen des Problems wurden die Gemeindevertreter umgehend informiert und dazu angehalten, das Tablet zunächst nur zur Sichtung der Sitzungsunterlagen zu verwenden. Die dazu installierte App funktioniert ohne Einschränkung und stellt auch die Wahrung vertraulicher Inhalte sicher, betonte Busch ausdrücklich. Auch seien durch die Verwendung der einheitlichen ID keine Daten der Bürger oder des Amtes selbst gefährdet gewesen.

Problem gab es auch bei der Einrichtung von speziellen E-Mail-Konten für die Gemeindevertreter. Die für einige Euro pro Konto und Monat angeschafften Lizenzen seien ohne individuelle Konten auf einem amtseigenen Server nicht uneingeschränkt nutzbar. „Derzeit kann man zwar Mails empfangen aber nicht senden.“, brachte es Busch auf den Punkt. In einer umfangreichen Vorlage hatte die Verwaltung vier Wege aus dem Dilemma aufgezeigt. Die meisten waren mit weiteren Investitionen in Soft- und Hardware verbunden. Am Ende entschied man sich im Ausschuss einstimmig die i-Pads ins Eigentum der Gemeindevertreter übergehen zu lassen. Durch die ohnehin vorhandene Verschlüsselung und Nutzungsvereinbarungen könne der Datenschutz weiterhin gewährleistet und auf den Geräten die persönlichen E-Mail-Konten genutzt werden. Die Verwaltung sagte weiterhin ihren Support zu. Zur Umsetzung des Beschlusses müssen sämtliche Geräte noch einmal ans Amt zurückgegeben werden. Nur durch eine Neuinstallation lässt sich die Appel-ID des Amtes löschen und damit die völlige Kontrolle an die Gemeindevertreter als neue Eigentümer übertragen. Dies soll aufgrund knapper Kapazitäten im Amt erst mit Beginn des neuen Jahres erfolgen.