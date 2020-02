Kulturscheune Süsel : „Dat kole Grusen“ feiert Premiere

Ein Thriller op Platt zeigt die Süseler Kulturscheune elf Mal ab 7. März.

23. Februar 2020, 11:18 Uhr

Süsel | Ein altmodisches Wohnzimmer mit Kamin an der Seite, einem weichen Sofa, einem bequemen Sessel und einem kleinen Schreibtisch: Die Szenerie versetzt die Zuschauer sofort in jenes abgelegene Bauernhaus, das Dirk als Erholungsort für seine eben aus der psychatrischen Klinik entlassene Ehefrau Jana auserkoren hat. Doch die Geistergeschichten des Vermieters Georg und Dirks besitzergreifende Schwester lassen Janas alten Ängste zurückkehren, bis sie ihren Verstand vollends zu verlieren scheint.

Das Bühnenbild ist bereits aufgebaut, die letzten Lichteinstellungen werden eingerichtet, der Regisseur geht die Technikeinsätze noch einmal durch, Schauspieler überprüfen, ob alle Requisiten an Ort und Stelle sind, probieren letzte Kostümteile an und gehen mit der Souffleuse die aktuellsten Textänderungen durch: In der Kulturscheune Süsel herrscht geschäftiges Treiben, denn am 7. März feiert „Dat kole Grusen“ Premiere.

Den Thriller des kanadischen Autors Peter Colley hatte der Regisseur Stephan Greven selbst vorgeschlagen: „Mich reizte sehr, dass es keine von den typischen plattdeutschen Komödien ist, sondern ein Thriller, der durchaus etwas Gruseliges, ja Psychopathisches an sich hat.“ Mit niederdeutschen Theaterstücken kennt er sich aus, er schreibt selbst welche und inszeniert fast nur Theaterstücke „op Platt“. In Süsel stand er früher sogar selbst als Darsteller auf der Bühne und arbeitet noch immer gern dort.

Zwei Frauen und zwei Männer stehen in „Dat kole Grusen“auf der Bühne der Kulturscheune Süsel, alle von ihnen haben bereits reichlich Erfahrung auf der Bühne sammeln können. Anne Henningsen, die die psychisch kranke Jana spielt, fing 2017 mit dem Schauspielen an der Niederdeutschen Bühne Süsel an: „Ich kam 2016 zu einem Casting her und wollte das einfach mal ausprobieren“, sagt sie. Plattdeutsch musste sie dafür extra lernen, sei dabei aber von den Kollegen bestmöglichst unterstützt worden. Einer davon ist Uwe Jungenkrüger, der den Vermieter Bauer Georg in Gummistiefeln, Cordhose, Karohemd und Lederjacke überzeugend spielt. Er spricht von Kindesbeinen an Platt, seit 47 Jahren spielt er Theater, und gehört damit zu den erfahrensten Schauspielern in Süsel. „Ich habe lange Zeit mit einem Freund in Ahrensbök Theater gespielt und wurde irgendwann gefragt, ob ich nicht nach Süsel kommen möchte“, erzählt Jungenkrüger.

Jetzt geht es für sie und ihre Kollegen auf die Zielgerade: Seit Dezember proben sie an zwei bis drei Abenden pro Woche neben Beruf und Familie, jetzt kommen zusätzliche Proben am Wochenende hinzu. „Und das ganze Textlernen schluckt auch noch mal eine Menge Zeit“, sagt Henningsen: „Aber das Theaterspielen macht so viel Spaß!“

Insgesamt elf Mal wird „Dat kole Grusen“ im März in der Kulturscheune Süsel gespielt, die Premiere ist am 7. März um 19.30 Uhr. Weitere Infos gibt es unter www.theater-suesel.de, Tickets können per Mail (tickets@theater-suesel.de) oder telefonisch unter 04524/1379 (dienstags und mittwochs, 9-12 Uhr) bei Sylvia Bliemeister erworben werden.