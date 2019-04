Eutin : „Das ZOB-Dach schützt nicht“

Die Dachelemente des neuen Busbahnhofes sind zwar zu hoch und zu kurz, bleiben aber vorerst so.

von Constanze Emde

01. April 2019, 15:21 Uhr

Die Überdachung des neuen zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB) war schon mehrfach Gesprächsthema in Eutiner Gremien. Der Grund: Der ZOB ist zwar überdacht, doch dieses Dach schütze nicht vor Regen und ist nach Meinung der Kritiker „zu kurz geraten“. Die FDP-Fraktion hatte im jüngsten Bauausschuss die Idee, die Überdachung zu erweitern und auf dem Glasdach Photovoltaik zu installieren, um „zur Energieersparnis beizutragen und auch andere Bereiche am Bahnhof und ZOB mit Strom zu versorgen“, erklärte Jens-Uwe Dankert (FDP), der die jetzige Lösung für misslungen hielt. „Das Dach schützt in keiner Weise.“

Elgin Lohse (CDU) äußerte sich grundsätzlich positiv gegenüber der Photovoltaik-Idee, aus ihrer Sicht mache es aber mehr Sinn, sich dafür öffentliche Gebäude auszusuchen und die Idee bei einer anstehenden Sanierung wie beispielsweise der Sieverthalle mitzuplanen. Außerdem sei die Dachneigung am ZOB nicht für Photovoltaik geeignet, betonte Malte Tech (FWE). Ein Element des Glasdaches bezifferte Bauamtsleiter Henning Schröter auf 167.000 Euro brutto. „Es ist eine Frage, ob man das will. Vielleicht wären auch Glastrennwände eine Maßnahme zur Verbesserung“, so Schröter. Dankert zog nach der Diskussion den Antrag zurück.

In Sachen Hanggestaltung in der oberen Peterstraße anstelle einer Treppe holte die Verwaltung eine alte Vorlage von 2015 hervor. Darauf zu sehen: Betonstützen, die laut Bauamtsleiter etwa 1,60 Meter hoch sind und den Hang abfangen sollen sowie zwei Bänke und der Schacht der Telekom, der zugänglich bleiben muss. „Das ist ein reiner Zweckbau udn hat mit Platzgestaltung nichts zu tun. Jede ältere Dame schaut bei der Höhe nur vor eine Betonwand. Das geht so nicht“, mahnte Monika Obieray (Grüne) an. Schröter schätzte die Kosten des damaligen Entwurfs heute auf etwa 85.000 Euro. Bis zum nächsten Ausschuss soll eine Gestaltungsalternative vorgelegt werden.