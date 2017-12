Das Wichtigste: Zeit mit der Familie

vergrößern 1 von 5 1 von 5









von Constanze Emde

erstellt am 23.Dez.2017 | 00:07 Uhr

Beate Sieweke (51), Leiterin der Kreisbibliothek, Lübeck: „Mir ist wichtig, dass Weihnachten nicht von Stress und Hektik erfüllt ist. Und das ist besonders schön in Eutin. Hier gibt es viele kleine Geschäfte, aus denen ich immer ganz beseelt hinausgehe. Es ist wichtig, den Menschen noch zu begegnen – nicht virtuell, sondern ganz real.“ Die reale Begegnung werde auch in der Bücherei immer wichtiger für die Besucher. Bücher ausleihen sei da längst nicht mehr Hauptaufgabe. „Für 2018 wünsche ich mir mehr Zeit für Freunde und Familie – also für die wirklich wesentlichen Dinge.“

Carsten Behnk (50), Eutins Bürgermeister, Großmeinsdorf: „Weihnachten ist bei uns durch und durch ein Familienfest. Wichtig ist mir deshalb Zeit mit meinen Lieben zu verbringen und mich nur darauf zu konzentrieren. Intensive Gespräche und gutes Essen gehören dazu. Privat wünsche ich mir vom neuen Jahr, meiner Familie und unseren Freunden Gesundheit und Glück und dass die persönlichen Ziele eines Jeden in Erfüllung gehen mögen. Für Eutin wünsche ich mir, dass wir die aufgenommene Dynamik weiterführen und alle anstehenden Projekte rasch und erfolgreich abschließen. Dabei müssen wir konsequent und umsichtig zum Wohle der Eutiner vorgehen.“

Simone Pooch (42), Bibliotheksmitarbeiterin aus Kasseedorf: „Ich wünsche mir Ruhe und freue mich auf Zeit mit meiner Familie und zum Bücherlesen. Für das nächste Jahr wünsche ich mit Frieden und ich erhoffe mir, dass Deutschland eine Regierungsbildung hinbekommt und die Weltpolitischen Probleme in den griff zu kriegen sind.“

Dieter Holst (76), Bürgervorsteher Eutins: „Das Wichtigste an Weihnachten ist die Familie, wenn alle gesund miteinander feiern können. Im nächsten Jahr würde ich gern noch mehr Zeit für mich und die wirklich wichtigen Dinge finden, die mir am Herzen liegen.“

René Stanikowski (29), Produktionshelfer aus Krummsee bei Malente: „Für mich stehen an Weihnachten meine vier Kinder an erster Stelle. Wir werden die Festtage traditionell unter dem Baum verbringen. Für das kommende Jahr wünsche ich mir vor allem Gesundheit für die Kleinen.“

Heike Pfaff (74), Rentnerin aus Laboe: „Das Wichtigste an Weihnachten ist für mich, dass Alt und Jung zusammenkommen und gemeinsam ein harmonisches Fest feiern. Und weil es in diesem Jahr wohl nicht mehr klappt, würde ich mir für das nächste Jahr Schnee wünschen.“

Kerstin Stein-Schmidt (48), Stadtmanagerin und -sprecherin, Eutin: „Ich freue mich auf ein großes Weihnachtsfest mit der gesamten Familie. Wir werden gemeinsam feiern, singen und uns auch beschenken. Unsere Verwandten aus dem Schwabenland kommen und wir haben dann vier Kinder zu Hause – da ist richtig was los und natürlich werden unter dem Baum auch Geschichten gelesen und Gedichte rezitiert. Die Bescherung ist dann eher schöne Nebensache!“ Das leckere Weihnachtsessen – „Zunge in Madeira“ kocht ihr Mann. „Für 2018 wünsche ich mir persönlich Gesundheit und Glück für meine Familie.“ Beruflich freue sie sich auf neue spannende Projekte in Zusammenhang mit der Stadtentwicklung. „Eutin ist eine sehr dynamische Stadt mit tollen, engagierten Bürgern.“

Anita Wilhelm (30), Reinigungskraft im DRK-Pflegeheim aus Eutin: „Ich arbeite

an Heiligabend, aber abends treffe ich mich mit meiner Familie. Darauf freue ich mich besonders. Ich verbringe den Abend mit meinen Eltern und Geschwistern. Für 2018 wünsche ich mir Gesundheit.“

Günter Ohmacht (67), Rentner aus Bliesdorf bei Grömitz: „Das wichtigste an Weihnachten ist für mich der Frieden. Ich möchte mich auch während der Feiertage ohne Angst frei bewegen können. Diesen Wunsch habe ich auch für das neue Jahr. Die Menschen sollen frei und friedlich miteinander leben können.“

Esther-Mara Niemeyer (61), Familientherapeutin, Bremen: „Mir ist die besinnliche Zeit mit meinem Mann Frank am wichtigsten. Schon seit zehn Jahren mieten wir uns zwischen Weihnachten und Silvester ein Haus mit Blick auf den Großen Eutiner See. Für 2018 wünsche ich mir weiterhin viel Zeit für das Wesentliche im Leben. Das ist für mich die Liebe.“

Paula Bruhn (14), Schülerin, Eutin: „Für mich ist eine schöne Zeit mit der Familie wichtig. Heiligabend feiern wir im kleinen Kreis, den ersten Weihnachtstag mit Verwandten. Für 2018 habe ich noch keine Wünsche, ich bin zufrieden.“