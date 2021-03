Amtsrichter in Plön : „Das war kein Augenblicksversagen“

Amtsgericht Plön verurteilt Schönberger nach Unfall am Briefkasten

03. März 2021, 19:41 Uhr

Plön | Der Unfall steht außer Frage. Offen ist für das Gericht nur, war es ein „Lenkfehler“, weil der Fahrer einen Augenblick nicht aufgepasst hat, oder war es Absicht, den Parksünder anzufahren.

Schönberg, Eichkamp, November 2019: Ein 59-Jähriger hält wie immer mit seinem VW Up vor dem Briefkasten, steigt aus und wirft die Geschäfts-Post ein. Als er wieder in seinen Wagen steigen will, kommt ein BMW hupend angefahren. Um den Wagen vorbei zu lassen, stellt er sich mit dem Rücken zur Fahrertür. Doch der BMW kommt immer näher, klemmt ihn letztlich „wie einen Fender beim Anlegen eines Bootes“ ein, sagt das Opfer nun vor Gericht. Der Spiegel erfasst ihn, er wird um die eigene Achse gedreht, erleidet eine Rippenprellung und landet auf der Motorhaube seines Wagens. „Ich hätte tot sein können“, so das Opfer. Wenige Meter weiter hält der BMW, der Fahrer steigt aus und fängt an zu „pöbeln“. „Er wollte mich maßregeln“, soll er vor Zeugen gesagt haben, weil der Briefeinwerfer dort nicht hätte halten dürfen.

„Ich habe mich ein wenig verschätzt“ beim Vorbeifahren, sagt der heute 53-jährige Unfallfahrer vor Gericht. Er hätte ihn wohl mit dem Außenspiegel gestreift, „aber ich habe ihn nicht angefahren.“ Man hätte sich dann „Unsachlichkeiten“, sprich Beleidigungen, an den Kopf geworfen. Er sei schon ein wenig aufgeregt gewesen, dass das Opfer dort vor dem Briefkasten parkte. Das Opfer sagt, der BMW hielt gezielt auf ihn zu.

Zwei Zeugen beobachteten den Vorfall und bestätigten ihre Sicht vor Gericht. „Ich sah den Fahrer an seinem Auto stehen, sah den BMW herankommen.“ Wenig später drehte sich das Opfer nachdem es angefahren wurde. Der BMW „klemmte das Opfer regelrecht ein, während er gegen die Scheibe des BMW klopfte.“ Der Angefahrene konnte weder vor noch zurück, so der 51-jährige Hausmeister. Auch aus Sicht des anderen Zeugen hätte der BMW „bequem an dem VW vorbeifahren können.“ „Das Opfer schrie, hatte Schmerzen, der andere Fahrer stieg aus und pöbelte los.“

Dabei sei die Straße breit genug, ein LKW hätte noch vorbeifahren können, so der Zeuge. Aus seiner Sicht fuhr der BMW „absichtlich so dicht ran“. Der Verteidiger des angeklagten Unfallfahrers zieht die Zeugenaussagen wiederholt in Zweifel, schließlich würden sie sich kennen. Auch vor der Polizei sei in ersten Befragungen nicht gesagt worden, der BMW hätte bewusst auf das Opfer zugehalten.

Doch den Antrag der Verteidigung, den damals den Unfall aufnehmenden Polizisten zu befragen, weist der Richter nach Beratung zurück. Für die Staatsanwaltschaft ist klar, der Angeklagte habe seinen „Pkw bewusst als Waffe eingesetzt“. „Das sollte Dir eine Lehre sein, hier wird nicht geparkt“, habe sich der Angeklagte wohl gedacht. Weil er sich „erheblich geärgert habe, wollte er den Parkenden bestrafen“. Weil man auch keine Reue habe erkennen können, fordert die Staatsanwaltschaft acht Monate Haft auf Bewährung, 600 Euro Geldstrafe und drei Monate Fahrverbot. Der Verteidiger gibt sich versöhnlich. Sein Mandant habe wohl „einen Fehler gemacht.“ Den „Abstand falsch eingeschätzt.“ Da kein Vorsatz erkennbar sei plädiert er für eine Ordnungswidrigkeit mit 30 Tagessätzen zu 20 Euro.

Doch der Richter lässt nur wenig Milde in seinem Urteil erkennen. Wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verurteilt er den 53-jährigen Schönberger zu 1500 Euro und acht Monaten Führerscheinentzug. „Das war kein Augenblicksversagen“. Das Gericht gehe davon aus, dass der Fahrer bewusst auf den Geschädigten zugefahren sei. „Das Opfer sollte gemaßregelt werden, weil er dort parkte.“ Und – „Sie sind ungeeignet zum Führen von Kfz.“ Deshalb das Fahrverbot. Das alles sei allerdings noch ein minderschwerer Fall, weil die Verletzungen des Opfers noch relativ leicht waren und der Fahrer langsam fuhr.