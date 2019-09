Das „rote Herz“ schlägt für alle

Malenter Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt feiert 60. Bestehen und würdigt Verdienste des Ehrenvorsitzenden Burkhard Thiel

22. September 2019, 17:52 Uhr

Malente | Kein anderer Name ist so mit der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in der Gemeinde Malente verbunden wie dieser: Burkhard Thiel. Beim Jubiläumsfest zum 60. Geburtstag des Awo-Ortsvereins wurde eine Tafel enthüllt, die künftig am Awo-Bürgerhaus an die Verdienste des heute 81-jährigen Ehrenvorsitzenden erinnert.

Rund 130 Gäste waren zur Feier in der Malenter Kursaal gekommen. Die Wertschätzung der Malenter Arbeiterwohlfahrt mit mehr als 300 Mitgliedern kam in zahlreichen Grußworten zum Ausdruck.

Der Vorsitzende der Malenter Awo, Hans-Jürgen Weber, begrüßte viele Ehrengäste. Malentes Bürgermeisterin Tanja Rönck nannte die Awo in Malente eine feste Burg. Mit sozialer Wärme und einem herzlichen Miteinander wirke dieser Verein auch gegen Vereinsamung. Rönck dankte im Namen der Gemeinde und sagte: „Das rote Herz der Awo ist das Herz der Gesellschaft. Es schlägt für uns alle. Was die Arbeiterwohlfahrt hier leistet, das ist unbezahlbar.“

Bürgervorsteher Rainer Geerdts sprach in einem humorigen Beitrag über das Altwerden. Er gratulierte Burkhard Thiel zu dessen Lebensleistung, sich 26 Jahre lang als Vorsitzender der Awo erfolgreich eingebracht zu haben.

Der Landesvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt, Wolfgang Baasch, hob den guten Kontakt der Awo zur Gemeinde hervor: „Die Unterstützung der Kommunalpolitik ist wichtig.“ Besonders am Herzen lag ihm auch das sozialpolitische Engagement der Awo und ihr Einsatz für die Jugend. Der Malenter Ortsverein habe mit der Gründung des Ortsjugendwerkes vor zwei Jahren etwas ganz Besonderes geschaffen. Darauf wies auch der Awo-Kreisvorsitzende Peter Eichstädt hin: „Im Kreisverband Ostholstein wirkt in Malente ein besonders aktiver Ortsverein. Und dies ist immer mit Persönlichkeiten verbunden.“ Eichstädt nannte dabei den Ehrenvorsitzenden Burkhard Thiel und seinen Nachfolger Hans-Jürgen Weber.

Erziehung zur Demokratie schon im Kleinkindalter im Kinderhaus der Awo in Malente, davon hatte der CDU-Landtagsabgeordnete Tim Brockmann jüngst bei einem Besuch Eindrücke gesammelt und meinte mit einem Augenzwinkern: „Das funktioniert. Wahrscheinlich wird dann auch zu Hause in den Familien weiter diskutiert und abgestimmt...“

Die Awo sei immer da, wenn Menschen Hilfe brauchten und begleite sie auch in Zeiten gesellschaftlicher Veränderung, denn: „Nichts bleibt, wie es war“, nahm er Bezug auf einen Song, den die Sängerin Lene Krämer mit ihrem Begleiter Stephan Scheja vorgetragen hatte. Sie lieferten den musikalischen Rahmen des Jubiläumsfestes. Für Auflockerung im Grußworte-Reigen sorgten die Kinder der Regenbogengruppe im Awo-Kinderhaus mit fröhlichen Gesangseinlagen und die Awo-Tanzgruppe. Die Leiterin des Kinderhausdes, Annett Klöfkorn-Papke hatte die gedeihliche Nachbarschaft zwischen Jung und Alt unter einem Dach im Awo-Bürgerhaus betont.

Nach weiteren Ansprachen hielt die SPD-Ortsvereinsvorsitzende Carmen Weber die Laudatio auf Burkhard Thiel. Er habe seine Vision gelebt und mit vielen Unterstützern wie dem früheren SPD-Sozialminister Günther Jansen und dem CDU-Landtagsabgeordneten Fritz Latendorf, aber auch mit Hilfe des Kreises, der Gemeinde und Zonenrandförderungsmitteln vom Bund sein größtes Projekt verwirklich: das Bürgerhaus der Arbeiterwohlfahrt. Weber wörtlich: „Du bist immer am Ball geblieben, hast unglaublich viel Arbeit geleistet. Das geht nur mit Herz und Vision.“ Sichtlich gerührt freute sich Burkhard Thiel über die Würdigung seines Lebenswerkes. Früher sei alles leichter gewesen, da habe ein Impuls gereicht. Heute sei alles viel komplizierter, blickte der Geehrte zurück. Er dankte allen Unterstützern, die zum Gelingen beigetragen hatten.