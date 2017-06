Das Plöner „Stadt-Bucht-Fest“ steigt mit vielen Neuerungen

vergrößern 1 von 1 Foto: Kuhr 1 von 1

65 Vereine, Verbände, Firmen und Institutionen beteiligen sich am 11. Plöner „Stadt-Bucht-Fest“, das vom 30. Juni bis 2. Juli in der Plöner Stadtbucht zwischen dem Plöner Seglerverein und der Fischerei stattfindet. Sie sorgen für ein buntes Angebot mit Musik und Unterhaltung für alt und jung.

Vieles ist neu: So wird es am Sonntag (2. Juli) um 14.30 Uhr ein Match-Race auf dem Großen Plöner See zwischen den Teams „Kreis-Power“ mit Landrätin Stephanie Ladwig und „Stadt-Energy“ mit Bürgermeister Lars Winter geben. Das Kinderprogramm am Sonnabend und Sonntag wechselt auf die große Bühne der Förde Sparkasse.

Die vielen Stände werden auch neu auf dem Gelände des PSV angeordnet. Wegen einer krankheitsbedingten Absage fällt die Band „Mama Beat & Papa Soul“ am Sonnabend aus. Neu im Programm ist die Gruppe „Boom Drives Crazy“. Der Verein „Plön bewegt“ baut am Sonntag von 14 bis 16 Uhr seine „Airtack-Matte“ bei sommerlichen Temperaturen zu einem Riesenfloß um.

Der Drachenboot-Schüler-Cup steigt am Freitag (30. Juni) mit 18 gemeldeten Teams – darunter elf aus Plön. Und zum Drachenboot-Cup am Sonnabend haben sich ebenfalls 18 Mannschaften angemeldet. Lediglich drei Mannschaften beteiligen sich am Kutterrennen der MUS am Sonntag ab 11 Uhr.

Das Stadt-Bucht-Fest ist neben Geldern der Stadt auf Sponsoren angewiesen, dankte Caroline Backmann der Förde Sparkasse für ihr Engagement. „Wir sind froh, dass wir uns das leisten können und Geld in die Region zurück geben“, sagte Regionaldirektor Peter Mordhorst. Das Fest solle für Plön erhalten bleiben, benötige auch die finanzielle Unterstützung anderer.

von Michael Kuhr

erstellt am 21.Jun.2017 | 12:51 Uhr