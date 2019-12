Plön : Das Piratenland im Plön-Bad ist wieder geöffnet

Nach dreieinhalb Jahren Rechtsstreit und Sanierung können die Kleinsten der Region im Plön-Bad wieder planschen.

01. Dezember 2019, 12:52 Uhr

Plön | Die Lütten und ihre Eltern waren begeistert über die Wiedereröffnung: Nach dreieinhalb Jahren weihten gestern Plöns Bürgervorsteherin Mechtilde Gräfin von Waldersee, Bürgermeister Lars Winter, Schwimmmeister Thorsten Timm und sein Team sowie Rathaus-Mitarbeiter mit einem bunten Programm das sanierte Kleinkinderbecken „Piratenland“ im Plön-Bad ein. Dem Anlass entsprechend und dem Motto „Die Piraten sind zurück im Plön-Bad“ waren alle als Piraten verkleidet und begleiteten den Familien- und Spieletag.

Schließung wegen kaputter Fliesen und Rissen

„Vor dreieinhalb Jahren sind wir unverschuldet auf Grund gelaufen und riefen das hohe Seegericht an. Wir wollten das Schiff klar machen, damit wir wieder auf große Fahrt gehen konnten“, resümierte Winter kurz auf Piratenart die Vergangenheit. Wegen kaputter Fliesen und Rissen in der Überlaufrinne war das Becken wie berichtet im Sommer 2016 gesperrt worden, die Stadt pochte auf Gewährleistung und zog vor Gericht, als es zunächst keine einvernehmliche Lösung darüber gab, wer als Verursacher für den Schaden aufzukommen habe. Das Landgericht verfügte ein Sachverständigengutachten, um die Ursache der Mängel herauszufinden. Der Gutachter bezifferte den Schaden auf 125.000 Euro. Noch vor dem ersten Gerichtstermin konnte sich die Stadt dann mit der verantwortlichen Fliesenlegerfirma und dem zuständigen Architekturbüro einigen. Im März begann die Reparatur.

Kinder und Eltern der Region freuen sich über Wiedereröffnung

„Wir haben lange darauf gewartet, und die Kinder haben sich riesig gefreut“, erzählten Simon und Julia Urbons. Ihre Sprösslinge Felix (6), der gerade schwimmen lernt, Leonie (4) und Matz (2) plantschten da schon vergnügt im 32 Grad warmen Wasser. „Einmal im Monat kommen wir hierher, es gibt in der Region keine vergleichbare Einrichtung für kleine Kinder. Dafür, dass es so viele Kinder in der Region gibt, sind es zu wenig Angebote“, findet der Vater. Auch Rena Lange, Kurgast aus Bielefeld, mit Tochter Mara (2) waren angetan. „Es ist gut, dass es eröffnet ist und dass man mit Kind etwas machen kann, wenn man im Winter hierher nach Plön kommt.“

Öffnungszeiten auch in den Weihnachtsferien

Das Plön-Bad ist geöffnet montags, dienstags, mittwochs und freitags von 6 bis 9.30 u.14 bis 21 Uhr (Weihnachtsferien 6 bis 19 Uhr), sonnabends und sonntags von 9 bis 17 Uhr (auch 26. Dezember). Donnerstags geschlossen. 24., 25. Dezember sowie 1. und 2. Januar geschlossen. Silvester 6 bis 13 Uhr geöffnet.