Ausflug ins Mittelalter : Das Museum an der Turmhügelburg in Lütjenburg öffnet wieder seine Türen

Corona-Auswirkungen sorgen allerdings für eingeschränkte Bedingungen.

von Michael Kuhr

13. Juli 2020, 15:06 Uhr

Nienthal | Das Museum an der Turmhügelburg in Lütjenburg hat die Corona-Pandemie überstanden und öffnet wieder seine Türen. „Wir freuen uns, dass wir am 15. Juli unser Mittelaltermuseum – zwar noch eingeschränkt – wieder öffnen können“, sagte Burgherr Hartmut Eller. Nach Genehmigung des Hygienekonzeptes durch den Kreis Plön darf das Museum unter eingeschränkten Bedingungen und Einhaltung aller Hygienevorgaben und Abstandsregeln den Besuchern zugänglich gemacht werden. Eller: „Die einzelnen Gebäude dürfen innen nur mit dem erforderlichen Abstand von 1,5 Meter und mit Mund-Nasenschutz besichtigt werden. Der Turm sei ebenfalls geöffnet und mit einer ausgeschilderten Wegführung versehen. Auch dort ist der Abstand von 1,5 Meter einzuhalten und Mund/Nasenschutz tz tragen.

oha

Eller weiter: „Die Besucher müssen sich im gesamten Gelände an eine ausgeschilderte Wegführung und den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand halten.“ Im Freigelände bestehe keine Maskenpflicht. Das Museum ist weiterhin von dienstags bis sonntags jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Die Besuchszeit ist jedoch auf eine Stunde beschränkt. Maximal dürften sich 20 bis 25 Besucher sich auf dem Museumsgelände gleichzeitig aufhalten.

oha

Die Besucher müssen sich im Eingangsbereich durch eine Klingel bemerkbar machen und nach einer Aufklärung über die Hygienemaßnahmen in einer Besucherliste registrieren. Führungen, Workshops, Burgbelebungen und Veranstaltungen jeglicher Art dürften zunächst noch nicht stattfinden.