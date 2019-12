Das Kribbeln und Krabbeln wird mehr

Schädlingsbekämpfer Olaf Sieberns aus Malente berichtet über Einsätze gegen das Ungeziefer – Er hat in diesem Herbst eine massive Mäuseplage festgestellt

11. Dezember 2019, 14:04 Uhr

Malente | Sie sind diskret. Sie sind gewieft und haben Erfahrung. Ganz genau wie ihre Klientel. Sie kennen sich aus im Kosmos der Kakerlaken, bei Angriffen der Asselbande oder wenn es um Motte, Maus und Ratte geht. Schädlingsbekämpfer haben jetzt Hochsaison. Wenn es kalt wird, zieht es ungeliebte Untermieter in die Häuser. Eine massive Mäuseplage hat der Malenter Fachmann Olaf Sieberns in diesem Herbst festgestellt.

Seit über 25 Jahren ist der staatlich geprüfte Desinfektor und Schädlingsbekämpfer im Geschäft. Den Profi haben schon immer die großen und kleinen Tierchen interessiert. Stets einen Tick listiger zu sein als die Ratten, ein bisschen gerissener als der Marder oder schlauer als die Schabe, das ist sein Ehrgeiz. „Man muss sich hineinversetzen in die Denkweise des Tieres. Ich kann am Gang einer Küchenschabe ihr Alter und ihren Zustand ablesen. Und Ratten sind sehr soziale Tiere, die alles tun, um ihre Art zu erhalten bis hin zum Todeskampf, wenn sie in die Ecke gedrängt werden“, sagt Sieberns und erzählt, wie ihn mal eine Ratte in einem engen Kanalloch in die Wange gebissen habe.

Wenn seine Firma anrückt, dann unauffällig. Keine Aufschrift auf dem Fahrzeug verrät das Gewerbe. Die Arbeitskleidung erinnert an Handwerker. „Rollen wir an, soll das möglichst kein Nachbar merken. Wenn es kribbelt oder krabbelt und in die Ecken huscht, dann ist es den Menschen peinlich. Schädlingsbekämpfung ist in Deutschland leider immer noch ein Tabuthema. Oft hat es gar nichts mit mangelnder Hygiene zu tun“, stellt Sieberns fest. In anderen Ländern werde sehr viel offener damit umgegangen. Sieberns weiß das, weil er inzwischen mit seinen sieben Mitarbeitern rund um den Globus tätig ist. Schädlinge seien international. Auf Kreuzfahrtschiffen dieser Welt installiert er Systeme, die frühzeitig feststellen, ob es einen Befall gibt. Er schult die Mannschaften an Bord und führt regelmäßige Schädlingskontrollen in den Werften durch. „Ich kenne so manches Schiff besser als der Kapitän“, sagt der Fachmann lachend.

Vorsorge sei das A und O. Mit qualifizierter Prävention könne so viel verhindert werden. Im Privatbereich berate er über kritische Punkte in Häusern, potentielle Brutstätten für Ungeziefer wie undichte Fugen, Spalten oder Türen, die nicht richtig schließen und Mäuse geradezu einladen, sich an Vorräten zu laben und für muntere Nachkommenschaft zu sorgen. Sein Einsatzspektrum ist riesig. Langfristige Verträge mit Betrieben, die Lebensmittel verarbeiten, mit Hotels, Krankenhäusern, Freizeitparks, Möbelhäusern, Tankstellen und anderen mehr sichern nicht nur die Existenz der Schädlingsbekämpfer, sondern auch das Nichtauftreten von Schadinsekten, Pilzen, Nagetieren und all dem, was man auf keinen Fall unter seinem Dach, im Keller oder auf dem Gelände haben möchte.

Der Schutz des Menschen und der Ladung seien auf den Kreuzfahrtflotten die Schwerpunkte. Bei dieser Arbeit hat er es auch mit exotischen Getier zu tun. „Besondere Ameisenarten und die amerikanische Schabe haben wir bei Auslandseinsätzen kennengelernt“, sagt Olaf Sieberns. Er musste auch schon feststellen, wie schnell man sich ein Urlaubsmitbringsel einfangen kann. Ihm ist nach einem Aufenthalt in Barcelona eine Schabe aus dem Koffer gekrabbelt. Die hatte sich allerdings den falschen Wirt ausgesucht.

„Großes Thema sind heutzutage wieder Bettwanzen.“ Das sind die Favoriten von Olaf Sieberns Sohn Robin. Diese blutsaugenden Tierchen faszinieren ihn. Der 23-Jährige macht ein duales Studium an der Wirtschaftsakademie und absolvierte erfolgreich die Lehre zum staatlich geprüften Schädlingsbekämpfer. Sein Credo: „Nicht gleich mit der chemischen Keule kommen, sondern konstruktive und physikalische Wege zur Bekämpfung suchen. Schließlich führen wir die alternative Schädlingsbekämpfung im Firmennamen.“

Es steckt viel drin im Lehrberuf des Schädlingsbekämpfers. Wenn andere „igitt“ schreien, muss er cool bleiben und Strategien entwerfen. Er ist Biologe, Chemiker, Psychologe und tief im Herzen auch der Jäger, der den Feind aufspürt und die richtige Waffe wählen muss.

Ob es sich bei dem schmatzenden Geräusch unter den Holzdielen, die einen Menschen um den Schlaf bringen können, wirklich um die gefräßige Larve des Holzbocks handelt oder um reine Einbildung, auch das muss ein Profi erkennen. „Es gibt tatsächlich den sogenannten Insektenwahn, wenn sich Menschen beispielsweise einbilden, die Gardine bewege sich, weil dahinter unheimliches Getier am Werke sei oder anderes mehr“, sagt Olaf Sieberns. Auch in solchen Fällen sei dann ein Fachmann gefragt – allerdings ein anderer als der Schädlingsbekämpfer.