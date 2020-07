Plön : Das Kreidefestival gibt es diesmal online

Wegen Corona wären Wettbewerb und Rahmenprogramm schwierig zu organisieren gewesen.

17. Juli 2020, 11:24 Uhr

Plön | Das erste Plöner Kreidefestival 2019 war ein solcher Erfolg, dass Stadt und Tourist-Info es in diesem Jahr unbedingt wiederholen wollten. Wegen Corona wären aber Wettbewerb und Rahmenprogramm schwierig zu organisieren gewesen. Die Lösung: „Wir machen online ein Kreidefestival“, verkündete Ideengeber Christoph Kohrt.

Motto „Ich sehe was, was Du nicht siehst“

Im Beisein von Touristik-Chefin Caroline Backmann, Sponsor Peter Mordhorst (Förde Sparkasse) und Bürgermeister Lars Winter erklärte der Kulturexperte das Procedere des Wettbewerbs unter dem Motto „Ich sehe was, was Du nicht siehst.“ Die Teilnehmer malen Zuhause ein originelles und farbenfrohes Kreidebild, egal in welcher Größe und auf welchem Untergrund auch immer, fotografieren es und schicken die E-Mail an die Plöner Tourist-Info: touristinfo@ploen.de Namen, Alter und Adresse nicht vergessen beizufügen.

Eine Jury sichtet und bewertet alle Einsendungen und kürt die Sieger

Gewertet werden dort die Kunstwerke in den Kategorien Einzelkünstler bis sieben Jahre sowie acht bis 14 Jahre und gemischte Kinderteams bis 14 Jahre. Einsendeschluss ist der 9. August. Eine Jury aus Lars Winter, Dana Przisambor, Karin Paprzik und Günter Grell sichtet und bewertet alle Einsendungen und kürt die Sieger.

Wesentlich sind Ideen und Kretivität

Die jeweils Erstplatzierten erhalten 150 Euro-Gutscheine vom Räderwerk beziehungsweise Fahrrad Wittich, die zweiten Plätze werden mit je 100 Euro-Gutscheinen belohnt. Weitere Preise kommen unter anderem von Astrakino, Kanuvermietung, PlönBad, Eiscafé Cini und Buchhandlung Schneider. Denkbar sei laut Kohrt und Mordhorst, die schönsten Werke anschließend in der Sparkasse auszustellen. Auch Nicht-Plöner und Urlauber sind eingeladen, mitzumachen. Wesentlich seien Idee und Kreativität, nicht das Material, das könne auch eine Baumrinde sein, so Mordhorst. „Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt“, meinte Kohrt.

Wichtig sei laut Winter, allen Gesellschaftsgruppen trotz Corona etwas anzubieten. Und Backmann erzählte, dass alle Veranstaltungen praktisch ausgebucht seien. Urlauber suchten regelrecht nach Dingen, die sie unternehmen können. www.touristinfo-ploen.de