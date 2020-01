Malente : Das Konzept für die Stadtsanierung steht – Präsentation im Kursaal am 6. Februar

Mit über 34 Einzelmaßnahmen im Volumen von rund 28 Millionen Euro will die Gemeinde ihr Zentrum aufpolieren.

Bernd Schröder

27. Januar 2020, 13:43 Uhr

Malente | Mit Hilfe der Städtebauförderung soll sich in Malente in den nächsten 15 Jahren einiges bewegen. Insgesamt schlagen Gutachter und Verwaltung 34 Einzelmaßnahmen mit einem Volumen von rund 28 Millionen Euro vor, mit denen das Ortszentrum kräftig aufpoliert werden soll. Was konkret auf die Malenter zukommt, soll Thema einer Info-Veranstaltung unter dem Titel „2. Zentrumsforum“ sein, die am Donnerstag, 6. Februar, ab 18.30 Uhr im Kursaal stattfindet. Dabei dürfte es auch um finanzielle Folgen für Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet gehen.

Zusammengefasst sind die Maßnahmen in der sogenannten Vorbereitenden Untersuchung (VU) mit dem knapp 100 Seiten starken Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (IEK). Daraus folgende Ergebnisse, Ziele und Maßnahmen wolle die Gemeinde mit den beteiligten Gutachtern Andreas Kiefer (BIG Städtebau) und Frau Corinna Berger (EBP) vorstellen und erörtern, erklärte die stellvertretende Bürgermeisterin Gudrun Förster. „Die wesentlichen Ziele der Sanierung liegen dabei in der besseren Anbindung und Stärkung des Zentrums sowie der Steigerung der Attraktivität und Aufenthaltsqualität der zentralen Freiräume“, erklärte sie.

Zu den markantesten Maßnahmen gehören der Ausbau des Bahnhofs zur Mobilitätsdrehscheibe und die Sanierung der Bahnhofstraße, daneben gibt es diverse Projekte wie die Sanierung des Lenter Platzes, Fußgängerbrücken über Bahngleise, ein neues Jugendzentrum oder die Sanierung des Haus des Kurgastes (siehe Info-Kasten). Ebenfalls im Konzept enthalten ist der Neubau der Schule an den Auewiesen. Für das Projekt gibt es nach derzeitiger Lage keine Mittel aus der Städtebauförderung. Die Aufnahme ins Konzept gilt jedoch als Voraussetzung, um Mittel aus anderen Fördertöpfen zu erhalten.

Mit der vorbereitenden Untersuchung und dem Integrierten Entwicklungskonzept werde ein erster, wichtiger Schritt im Rahmen der Städtebauförderung abgeschlossen, der die Inanspruchnahme von Fördermitteln ermögliche, sagte Gudrun Förster. Projekte im Rahmen der Städtebauförderung werden üblicherweise zu je einem Drittel durch Land und Bund gefördert. Im Einzelfall, so etwa beim Ausbau des Bahnhofs, können aber auch andere Fördermittelgeber hinzukommen. Neben öffentlichen können aber auch private Investitionen gefördert werden. Geld gibt es außerdem für Planungsprozesse. So will Malente etwa Konzepte für Verkehr, Parkraum und Einzelhandel und eine Gestaltungssatzung mit Hilfe der Städtebauförderung erstellen.

Möglich ist die Städtebauförderung innerhalb eines sogenannten Sanierungsgebiets (siehe Karte). Dieses wird gemäß IEK mit einigen Ausnahmen in den Randbereichen identisch mit dem Gebiet sein, das die Gutachter bei der Vorbereitenden Untersuchung unter die Lupe genommen haben.

Grundeigentümer innerhalb des Sanierungsgebietes müssen damit rechnen, nach 15 Jahren zur Kasse gebeten zu werden. Denn für eine mögliche Wertsteigerung ihrer Immobilie durch die städtebauliche Sanierung müssen sie nach deren Abschluss einen Ausgleichsbetrag zahlen. Dessen Höhe wird vom Gutachterausschuss des Kreises Ostholstein ermittelt.

Derzeit rechnet Malente mit Einnahmen durch Ausgleichsbeiträge von 900.000 Euro. Welche Beträge auf den einzelnen zukommen, lässt sich grob anhand der Stadtsanierung in Eutin abschätzen. Dort wird je nach Lage der Grundstücke mit bis zu 25 Euro pro Quadratmeter gerechnet. Im Gegenzug sind Grundeigentümer allerdings bei der Sanierung von Straßen und Plätzen von Ausbaubeiträgen befreit.

Nach der Info-Veranstaltung hat die Gemeindevertretung das Wort. Sie soll das IEK voraussichtlich am Donnerstag, 12. März, beschließen. Danach fehlt nur noch die Zustimmung durch das Innenministerium in Kiel.