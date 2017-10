Das Kirchendach ist wieder dicht

vergrößern 1 von 1 Foto: Krauskopf 1 von 1

von Achim Krauskopf

erstellt am 31.Okt.2017 | 14:20 Uhr

An einem Sonntag oder auch an einem Werktag zwischen zwei Feiertagen einen Handwerker zu bekommen, kann schwierig sein. Diese Erfahrung machte Detlef Kähler, Küster der Sankt-Michaelis-Kirche, nicht zum ersten Mal – aber er hatte Erfolg. Das Loch im Dach des größten Eutiner Gotteshauses ist wieder dicht.

Sturmböen hatten –wie berichtet – in der Nacht zum Sonntag auf der Westseite der Michaeliskirche ein Loch gerissen. Wegen der Wettervorhersage, dass es trocken bleibe würde, blieb Kähler am Sonntag noch gelassen, obwohl es ihm nicht gelungen war, einen Dachdeckerbetrieb zu erreichen. Für den Notfall in Form von einsetzendem Regen hatte die Eutiner Feuerwehr angeboten, mit Hilfe der Drehleiter das Loch provisorisch zu dichten.

Den gewohnt beauftragten Dachdeckerbetrieb erreichte Kähler auch am Montag nicht, über einen Bekannten bekam er den Tip, einen in Bujendorf ansässigen Handwerker zu kontaktieren. „Der hatte eigentlich vor, privat eine Drainage zu legen und dafür auch einen Bagger bestellt, er ist trotzdem gekommen“, freute sich Kähler am Montag.

Der Dachdecker, der mit einem Hubsteiger von außen und teilweise auch von innen die abgestürzten Dachziegel ersetzte, bestätigte die Befürchtung des Küsters: Ersetzt werden müssen nicht nur gut 50 Ziegel, die der Wind aus der Dachhaut gerissen hatte. Ein Mehrfaches an Ziegeln sind auf einem Anbau durch die herabstürzenden Dachteile kaputtgeschlagen worden.

Alles hat der Dachdecker am Montag nicht geschafft: Das Loch wurde dicht gemacht, das Dach des Anbaus mit einer Plane gesichert. Kähler mit höchster Anerkennung: „Er hat bis nach Anbruch der Dunkelheit gearbeitet und echt Gas gegeben.“