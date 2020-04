Bad Malente-Gremsmühlen : Das Immenhof-Museum im Wartestand

Mario Würz hofft auf schnelles Ende der Corona-Einschränkungen, denn seine Sammlung ist auf Eintrittsgelder angewiesen.

08. April 2020, 17:34 Uhr

Malente | Mario Würz ist sich bewusst, dass die Zukunft seines „Immenhof“-Museums angesichts der Corona-Pandemie ein zweitrangiges Problem ist. „Die Leute haben jetzt ganz anderes im Kopf“, sagt er. Dennoch: Die im Zusammenhang mit der Krise von der Landesregierung verhängten Einschränkungen treffen auch sein Museum an der Kampstraße. „Wir hätten sonst Karfreitag die Saison eröffnet“, sagt Würz. Der 50-Jährige sah an Heiligabend 1984 im Fernsehen den ersten Teil der Immenhof-Filmtrilogie – „Die Mädels vom Immenhof“. Seitdem ist Würz wohl Deutschlands größter Fan der Heimatfilme aus den 50er Jahren, die vor allem das Malenter Gut Rothensande als Drehort nutzten und in den 70er Jahren noch eine Fortsetzung fanden. Die Liebe zu den Filmen war so groß, dass Würz dafür nach seiner Lehre als Maler und Lackierer sogar von Frankfurt am Main nach Malente zog.

Eine bemerkenswerten Sammlung von Film-Devotionalien

Was Würz im Jahr 2005 mit einer Ausstellung im ehemaligen „Intermar“-Hotel begann, ist inzwischen zu einer bemerkenswerten Sammlung von Film-Devotionalien geworden. In seinem Museum finden sich Plakate, unzählige Pressefotos, Autogrammkarten, Aushangfotos für die Kinos und Requisiten. Auf einem Hof in Trittau trieb er die Original-Kutsche aus „Die Mädels vom Immenhof“ auf. Sie findet sich nun im Museum, ebenso wie Kleider

der Hauptdarstellerin Heidi Brühl oder ihr Originalreitsattel. Ein Starschnitt der „Bravo“ aus dem Jahr 1962 zeigt die Schauspielerin in Lebensgröße.

Private Fotoalben vom Rande der Dreharbeiten

Im vergangenen Jahr erwarb der 50 Mitglieder starke Immenhof-Verein um Würz von einem professionellen Sammler für 2000 Euro einen besonderen Schatz: ein Fotoalbum mit rund 200 Bildern, die Set-Fotograf Hans-Joachim Spörr bei den Dreharbeiten zum zweiten Teil „Hochzeit auf Immenhof“ geschossen hat – Filmszenen, aber auch Aufnahmen von den Schauspielern während der Drehpausen. Ein weiteres Album vom dritten Film „Ferien auf Immenhof“ würde Würz gerne in diesem Jahr kaufen. „Uns fehlen noch 700 Euro“, berichtet Würz, der selbstständig ist und sein Geld mit einem Hausmeister-Service verdient.

Die Mitgliedsbeiträge reichen nicht einmal aus, die Miete zu zahlen Mario Würz, Immenhof-Museum

Ob der Immenhof-Fan die Summe für das zweite Album bald zusammenbekommt, hängt auch davon ab, wann er sein Museum wieder öffnen kann. „Die Mitgliedsbeiträge reichen nicht einmal aus, die Miete zu zahlen“, sagt er. Deshalb sei der Verein auf ein geöffnetes Museum angewiesen. Immerhin 2000 Besucher hätten sich im vergangenen Jahr zwischen Ostern und Ende Oktober die Ausstellung angesehen. Erwachsene zahlten zwei Euro, Kinder einen Euro. Weitere Einnahmen kämen durch den Verkauf von Fanartikeln hinzu, darunter Starfotos, Postkarten oder eine DVD-Box.

„Wir müssen jetzt Geduld haben und alles vorbereiten, damit wir am Tag X, wann immer das sein wird, wieder starten können“, sagt Würz. Wer das Immenhof-Museum bis dahin unterstützen will, kann sich auf der Internet-Seite des Museums unter www.immenhof-museum.de umschauen. Unter dem Punkt „Impressum“ findet sich neben der Mobilnummer von Mario Würz auch eine Bankverbindung.