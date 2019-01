Eutin : Das große Hoffen auf eine Lösung

Grüne und CDU loben Vorschlag für Wisser-Schule. Die Bürgerinitiative „Vernunft macht Schule“ wünscht sich Beschluss des Raumprogrammes. Der Schulleiter der Wilhelm-Wisser-Schule hat den Schwarzen Peter.

Die Sondersitzung des Schulausschusses nächsten Dienstag verspricht spannend zu werden: Trotz Machbarkeitsgutachten für die Sanierung und Erweiterung der Wilhelm-Wisser-Gemeinschaftsschule (WWS) am Standort Elisabethstraße bleiben Fragen. Wie wird sich der zwischen den Stühlen sitzende Schulleiter Sven Ulmer äußern? Und was sagen die Initiatoren der Bürgerinitiative, die sich für die WWS engagierend, nicht aber gegen deren Bestreben verhalten wollen?

„Die Schule kann sogar noch großzügiger werden, als bisher angenommen, und sie entsteht im schulischen Bereich fast vollständig neu, weil die alten Gebäude im hinteren Bereich komplett ersetzt werden. Die historische Fassade zur Elisabethstraße bleibt Eutin erhalten, aber innen wird umgebaut und barrierefrei erschlossen“, sagte Grünen-Chefin Monika Obieray, die sich ebenso wie der Fraktionsvorsitzende der CDU, Matthias Rachfahl, erfreut über die Ergebnisse der Machbarkeitsprüfung für die WWS am Berg zeigte. Schulleiter Sven Ulmer hatte in Absprache mit Verwaltung am notwendigen Raumbuch gefeilt, das ein Planungsbüro in machbare Entwürfe für den Standort Elisabethstraße goss (wir berichteten). „Wir hätten nicht damit gerechnet, dass eine so hervorragende Lösung realisierbar ist. Die Schule behält nach vorn ihren Charme und die historische Fassade und dahinter entsteht praktisch eine kompakte, moderne Schule, die für die Zukunft gut gerüstet ist“, sagte Obieray.

Die Plus-Punkte aus Sicht von CDU und Grünen: eigene Aula, eigener Bereich der offenen Ganztagsschule und für die Sozialarbeit, Umsetzung der geforderten Fachraumplanung, Schulsporthalle auf dem Gelände. „Der möglicherweise kommende Einwand, dass es ja ‚nur‘ 18 Klassenräume je 70 Quadratmeter statt der geforderten 24 Klassenzimmer geben soll und zwei Räume nur 61 Quadratmeter und vier Räume 55 Quadratmeter haben, kann nicht ernsthaft geltend gemacht werden. Die Schülerzahlen weisen über mehrere Jahre hinweg eindeutig aus, dass die Schule nicht mehr als 20 Klassen hat“, betonte Obieray. Differenzierung sei bei einer Klassenstärke von 16 bis 29 Schülern in jedem Fall möglich. „Mit der jetzt vorgelegten Planung wird die WWS die beste Klassenraumausstattung in ganz Eutin und wahrscheinlich auch in Ostholstein haben“, ist Obieray überzeugt. Außerdem verlöre die Stadt bei einer Sanierung der WWS am Berg keine Liegenschaft, in die vor kurzem wie beispielsweise mit der Schulküche investiert worden sei, sagte Bürgermeister Carsten Behnk auf Nachfrage. Auch er sehe ein Vorteil darin, an verschiedenen Orten de Stadt verschiedene Schularten anzubieten. Von beiden Standorten hätten die Schüler kurze Wege in die Stadt und die Verkehrssituation an jeder Schule bliebe beherrschbar, so Behnk.

Ob die SPD bei einer prozentualen Verteilung von 60 Prozent Neubau und 40 Prozent Umbau im Bestand an der von ihr „nicht gewollten Flickschusterei“ festhält, wird sich zeigen. Der Wunsch „Platz für Sportvereine“, der der FDP am Herzen liegt, ist mit der neuen Planung von insgesamt vier Feldern Sporthalle (2,5-Feld-Halle am Berg und 1,5-Feld-Halle am See) übertroffen. Ein Bürgerentscheid sei deshalb nicht mehr nötig, schlussfolgern CDU und Grüne.

Schulleiter Sven Ulmer wollte sich vor dem Ausschuss nicht äußern. Fakt ist aber, dass seine Rolle keine leichte ist: Auf Nachfrage aus der Politik hatte er im vergangenen Ausschuss einer Sanierung am Berg zugestimmt, wenn das Raumbuch dort umgesetzt werden könne. Auf der WWS-Schulkonferenz im Dezember wurde allerdings der Wunsch nach einem Neubau am See – vorrangig mit Campuslösung – beschlossen. Dem gegenüber steht der Beschluss der Schulkonferenz der Gustav-Peters-Grundschule, die genau das aus pädagogischer Sicht nicht möchte, sich aber auf den schon beschlossenen Neubau am See freue.

Schulkonferenz hin oder her – die dortigen Beschlüsse sind für die Stadtvertreter nicht bindend. „Als Stadtvertreter ist es in unserer Verantwortung, gute räumliche Voraussetzungen zu schaffen, damit Schule gut funktionieren kann“, sagte Obieray. Dies liefere die Machbarkeitsprüfung allemal. Der Neubau der Grundschule am See ist bereits beschlossen und steht kurz vor der Ausschreibung. Würde die Bürgerinitiative (BI) weiterhin auf den Entscheid bestehen, hätte dies laut Bürgermeister eine deutliche Verzögerung für den Bau der Grundschule zur Folge.

Aus Sicht der BI ist Verwaltung noch nicht mit den „Hausaufgaben fertig“, die Kosten seien ebenso wenig geklärt wie die Zukunft des nahen Ackerbürgerhauses. Der Beschlussvorschlag lasse vermuten, dass am Ende doch nicht so groß gebaut werde, wie derzeit im Plan visualisiert. „Wenn das Raumbuch beschlossen und vergeben würde, dann könnten wir darüber nachdenken, auf den Entscheid zu verzichten“, sagte BI-Mitinitiator Thorben Junge. Derzeit prüfe die Kommunalaufsicht die Zulässigkeit. Ist die erklärt, kann laut Innenministerium nur noch ein Kompromiss, den Stadtvertreter und BI finden oder gar die Übernahme des Begehrs durch die Stadtvertretung einen Entscheid verzichtbar machen.