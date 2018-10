Eutin : Das Festival der Führungen im Schloss

Zum fünften Mal lädt die Stiftung Schloss Eutin zum Wochenende der Führungen ein. Dieses Mal ist „Samt und Seide: Ein Ausflug in die Welt der höfischen Mode “ neu dabei.

von Juliane Kahlke

02. Oktober 2018, 17:53 Uhr

Ob über höfische Mode, wohnliche Schätze oder das Arbeitsleben der Dienstboten – am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Oktober, ist im Schoss Eutin vieles über das frühere Leben dort zu erfahren. Das Haus lädt zum fünften „Festival der Führungen“ ein. An beiden Tagen können Besucher von 11 bis 17 Uhr zwischen Rittersaal und Blauem Salon in den Führungen die Geschichte des Schlosses Eutin entdecken, wie die Schloss-Stiftung ankündigt. Gäste haben Gelegenheit hinter verborgene Türen zu schauen, kuriosen Anekdoten zu lauschen oder auf den Spuren der Dienstboten zu wandeln. Jeder Besucher zahlt nur einmal Eintritt und kann so viele Führungen besuchen, wie er möchte.

Wie in den Jahren zuvor, wird auch in diesem Jahr aus Anlass des Festivals eine Themenführung Premiere feiern. Unter dem Titel Samt und Seide: Ein Ausflug in die Welt der höfischen Mode werden am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag jeweils um 12 und um 17 Uhr bei einem Rundgang durch die Gemäldesammlung von Schloss Eutin Mythen und Wahrheiten rund um Korsett, Reifrock und Riechfläschchen unter die Lupe genommen.

Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 8 Euro. Kleine Familien zahlen 16 Euro, große 20 Euro. Eine Anmeldung zu den Führungen ist nicht erforderlich. Das Programm zum Festival der Führungen gibt es auf der Homepage www.schloss-eutin.de.