Das Festival Classical Beat geht 2018 weiter

von Achim Krauskopf

erstellt am 04.Dez.2017 | 18:03 Uhr

Ein Auftritt von zwei US-Amerikanern, dem Klarinettisten Bob Walzel und dem Percussionisten Doug Perry (Foto) zählte Anfang Juni zu den Höhepunkten des Festivals „Classical Beat“, das über neun Tage hinweg in Ostholstein und Lübeck stattfand. Der Premiere dieses neuen Formates, das Brücken schlagen will zwischen Musik-Stilen, zwischen Generationen und zwischen Nationen, folgt nächstes Jahr eine zweite Ausgabe. Es soll etwa 20 Konzerte in sieben Tagen geben (29. Mai bis 4. Juni). Seite 7