Das erste Hotel im Seepark hat weit mehr als 40 Betten

In Zusammenarbeit von Grrön Lüüd, Stadt Eutin und Verein Erlebnis Natur wurde ein großes Insektenhotel aufgestellt / Bürgermeister empfiehlt wachsames Auge

24. Juli 2020, 13:45 Uhr

Eutin | Das erste Hotel im Seepark wurde gestern um 11.11 Uhr offiziell eröffnet. „Es besitzt über 40 Betten und wird ganzjährig betrieben“, sagte der Vorsitzende der Gröön Lüüd, Hinnerk Tietjen, bei der „Schlüsselübergabe“ eines Insektenhotels auf der Blumenwiese neben dem Ruderverein.

Im Beisein zahlreicher Vertreter der Stadt mit Bürgermeister Carsten Behnk an der Spitze sowie Mitgliedern des Vereines Erlebnis Natur (Erna) und vielen Vereinsmitgliedern lobte Tietjen die unkomplizierte Zusammenarbeit mit Stadt und Erna bei der Umsetzung des Projektes. „Seit dem ersten Kontakt hatten wir stets engen Kontakt und kurze Entscheidungswege. Unser besonderer Dank gilt Dr. Werner Sach für die kompetente und stets partnerschaftliche Unterstützung sowie den Erna-Eulen“, sagte Tietjen. Gemeinsam mit Dr. Sach brachte er eine Informationstafel neben dem Insektenhotel an.

„Ich wünsche dem Hotel dauerhafte Gäste, die den Seepark sinnvoll nutzen“, meinte der Bürgermeister in seinem Grußwort. Er mahnte an, ein wachsames Auge „auf diese Einrichtung für uns alle“ zu behalten, da es auch im Seepark immer wieder zu Vandalismus komme. Dr. Sach informierte über die künftigen Bewohner und erwähnte, dass die Bingo-Umweltlotterie das Projekt maßgeblich finanziert habe.