Das Einzigartige herausarbeiten

Neues Tourismuskonzept soll Kommunen in der Holsteinischen Schweiz attraktiv und fit für die Zukunft machen

von Constanze Emde

02. März 2018, 00:00 Uhr

Wer in der Holsteinischen Schweiz lebt, wohnt oder arbeitet, weiß, warum er das in dieser landschaftlich schönen Gegend macht. Aber wie können neue Besucher oder gar Urlauber in die Region gelockt werden, die den Wirtschaftszweig Tourismus ankurbeln? Was erwarten Urlauber und was können auch klamme Kommunen binnen kurzer Zeit möglichst wirkungsvoll erreichen? Dies auszuloten ist Ziel des regionalen Tourismusentwicklungskonzeptes 2030, das der Zweckverband Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz (TZHS) zum Jahresende 2017 in Auftrag gegeben hat. Aus räumlicher Sicht stehen dabei die Mitgliedskommunen des Verbandes, also Bosau, Bösdorf, Dersau, Eutin, Grebin, Malente, Plön und Schönwalde, im Vordergrund. Sie leisten über den Zweckverband auch die Kofinanzierung für dieses Förderprojekt.

Fachlich wird die TZHS durch das Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa GmbH (NIT), Kiel, Projektleitung: Kai Ziesemer, in Arbeitsgemeinschaft mit Peter Hermanns, TGP Landschaftsarchitekten aus Lübeck, und Frank Simoneit von der Fachhochschule Westküste in Heide unterstützt.

„Wir brauchen das neue Konzept nicht nur, um Fördermittel beantragen zu können, sondern auch, weil sich die Anforderungen an die TZHS in den vergangenen acht Jahren komplett geändert haben“, erklärt TZHS-Geschäftsführerin Caroline Backmann. Das bisherige Strategiepapier stamme aus dem Jahr 2010, darin dominierten eher marketingrelevante Themen. Heutzutage seien die Herausforderungen ganz andere: von der Nachhaltigkeit über die Digitalisierung bis hin zum Personalmangel im Gastgewerbe.

Die Zahlen, so Backmann, sprächen eine deutliche Sprache: „Während die Ankünfte (plus 17 Prozent) und die Übernachtungszahlen (plus sechs Prozent) zwischen 2010 und 2017 stiegen, sank die Zahl der Betten (minus elf Prozent).“ Zwar würden beim statistischen Landesamt nur Betriebe mit mehr als zehn Betten erfasst, doch Dersau habe gezeigt, wie schnell drei Landgasthöfe der Region als Beherbergungsort verloren gingen, weil keine Nachfolger gefunden wurden. Ein Konzept könne das Nachfolgerproblem zwar nicht lösen, jedoch Impulse für die strategische Ausrichtung geben, die bei Erfolg die wieder für den Zweig des Gastgewerbes begeistern könnten.

„Wir wollen kein Konzept für die Schublade schreiben, sondern die Identität der Holsteinischen Schweiz wieder erwecken, authentisch mit Leben füllen“, betonte der Projektverantwortliche Kai Ziesemer. Ziel sei am Ende ein Impulsprojekt für jede der acht Mitgliedskommunen, das bestenfalls noch in dieser Förderperiode bis 2021 umgesetzt werden könne. „Wir wollen die Region bis zum Jahr 2030 vorbereiten. Dabei geht es um Themen wie den demografischen Wandel, den Verfall von Eigentum, in Städten die Leerstandproblematik, Nachhaltigkeit und die Profilierung der Holsteinischen Schweiz. Das Herausarbeiten des Einzigartigen“, sagte Ziesemer. Dabei sollen jetzt Ortsgespräche mit den zuständigen Bürgermeistern, Tourismusvertretern und auch politischen Vertretern geführt werden. Außerdem sollen Flächen für touristische Möglichkeiten wie Hotelansiedlung oder andere Aktivitäten kartiert werden. „Vieles ist schon in Gang in einzelnen Kommunen, da können wir auf neue Erkenntnisse zurückgreifen oder Vorhaben nochmal unter die Lupe nehmen“, so Ziesemer.

Es bringe nichts am Ende eine Liste von 30 oder mehr Projekten untereinander zu schreiben. „Ein Hauptgrund für die Bewegungslosigkeit der Kommunen ist doch die Überforderung. Viele Projekte zeitgleich überfordern Verwaltung, Politik und Ausschüsse. Das bringt nichts“, betonte Ziesemer. Deshalb strebe er als Ziel am Ende des neunmonatigen Untersuchungszeitraumes ein Projekt pro Kommune an. Die Abschlusspräsentation ist im Oktober geplant. „Merken die Menschen dann die Erfolge, sind nachgeschobene Projekte und Investitionen in den touristischen Bereich auch leichter anzuschieben, sagten Backmann und Ziesemer unisono.

„Es geht auch um Bewusstseinsbildung für unsere Region und Top-Lage“, sagte Eutins Bürgermeister Carsten Behnk, der gleichzeitig Verbandsvorsteher ist. „Wir als Kommunen innerhalb der TZHS erhoffen als Region insgesamt einen Vorteil, wenn es gelingt die Alleinstellungsmerkmale Holsteinische Schweiz als attraktive Alternative hinter der Ostseeküste zu vermarkten“, so Behnk.

Und das Konzept, so Backmann, solle auch in Zahlen Argumente für Investitionen im touristischen Bereich liefern, denn es seien letztlich Gelder, die als Steuereinnahmen bei der Stadt, als Geld beim Bäcker oder Taxifahrer landeten, die Touristen in die Region brächten.

Finanziert wird das Förderprojekt (insgesamt 54 000 Euro) zu 75 Prozent aus dem Landesprogramm Wirtschaft mit Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“. Den Rest tragen die beteiligten Kommunen.