Corona-Chronik : Das Corona-Jahr in Ostholstein und im Kreis Plön

So begann und so entwickelte sich die Pandemie in der Region.

von Achim Krauskopf

01. Januar 2021, 11:31 Uhr

Eutin/Plön | Fast auf den Tag genau vor einem Jahr, am 31. Dezember 2019, meldete China der Weltgesundheitsorganisation eine in Wuhan neu aufgetretene Lungenkrankheit, am 7. Januar 2020 wird das Covid-19-Virus erkannt. Am 24. Januar tritt in Frankreich der erste Corona-Fall auf, am 29. Januar in Deutschland. 30 Tage später ist die Pandemie im östlichen Holstein angekommen.

Wie keine Infektionskrankheit zuvor hat Corona das Leben aller Menschen unmittelbar beeinträchtigt, die Bundesrepublik erlebte – wie fast alle Länder dieser Erde – einen ersten Lockdown im März, der schrittweise gelockert wurde, bevor die Restriktionen im November wieder angezogen und am 16. Dezember ein zweiter Lockdown verordnet wurde.

Neben der Aussicht, dass dieser Lockdown über den geplanten 10. Januar hinaus verlängert wird, gibt es in diesen Tagen auch die Nachricht, dass in extrem kurzer Zeit wirksame Impfstoffe entwickelt wurden und in einigen Regionen bereits Impfungen beginnen haben oder in wenigen Tagen möglich werden.

Corona ist noch nicht vorbei. Aber ein Ende ist in Sicht.

Februar





März





29. Im Kreis Plön gibt es erste Corona-Verdachtsfälle. Eine Familie, von der Mitglieder beruflich in China waren, zeigt Symptome. Die ältere Mutter liegt vorsorglich in einer Klinik, wird aber später negativ getestet. Ein paar Tage zuvor waren zwei Mitarbeiter einer regionalen Firma, die im Corona-Krisengebiet in Korea waren, in Quarantäne gegangen. Apotheken und Drogerien melden Liefer-Engpässe bei Desinfektionsmitteln.4. Im Kreis Ostholstein gibt es bislang 30 Tests mit Verdacht auf das Corona-Virus, alle bleiben negativ. Unter den Getesteten sind aus Italien zurückgekehrte Schüler aus Timmendorfer Strand.

10. Erster bestätigter Corona-Fall in Ostholstein. Die infizierte Person war am 6. März aus Südtirol zurückgekommen.

13. Die Eutiner Berufsschule beurlaubt vorsorglich 25 Schüler und zwei Lehrer, die an einem Ski-Kurs in Österreich teilgenommen hatten.

14. Der Kreis Ostholstein meldet einen Corona-Patienten, im Kreis Plön gibt es zwei Betroffene.

16. Ostholstein meldet fünf weitere Corona-Fälle, im Kreis Plön steigt die Zahl auf insgesamt sechs Fälle. Bei allen handelt es sich um Rückkehrer aus Ischgl in Tirol (Österreich).

22. Der erste bundesweite Lockdown tritt in Kraft,

24. Erster Corona-Todesfall im Kreis Plön. Es handelt sich um den ehemaligen Depenauer Feuerwehrchef. 21 Personen sind im Kreis Plön infiziert.

25. Die Bauarbeiten am Eutiner Rosengarten werden ausgesetzt.

28. Ostholstein meldet insgesamt 23 Corona-Fälle, der Kreis Plön 45.

April





1. Zweiter Todesfall im Kreis Plön, die Zahl der Erkrankten liegt bei 56. In Ostholstein sind 32 Corona-Fälle registriert.

4. Zwei Mitarbeiter des Malenter Technologie-Zulieferers Kendrion-Kuhnke sind mit Corona infiziert.

11. Eine 95-Jährige Frau stirbt im Krankenhaus Preetz. Es handelt sich um den dritten Corona-Todesfall.

16. Erstmals seit ihrer Gründung im Jahr 1951 sagen die Eutiner Festspiele die Saison ab.

20. Der Kreis Plön meldet den vierten Corona-Todesfall.

28. Der Kreis Plön meldet den fünften uns sechsten Corona-Todesfall. Bisher gab es 115 positiv Getestete, als genesen gelten 87 Personen.

29. Fünf Mitarbeiter des Preetzer Krankenhauses werden positiv auf Corona getestet.

30. Der Kreis Plön meldet den siebten Todesfall. Positiv getestet sind im Kreis 115 Personen. In Ostholstein gibt es 65 positive Fälle.

Mai





2. In Eutin treffen sich rund 50 Menschen, die gegen Maßnahmen zur Bekämpfung von Corona protestieren.

11. Die Friseurgeschäfte dürfen wieder öffnen.

16. Die Gastronom der Region bereiten sich darauf vor, ihre Lokale wieder zu öffnen.

20. In Malente spenden Landfrauen und Ilse Wenskus Mund-Nase-Masken für alle aktiven Feuerwehrleute in der Gemeinde.

24. Die Klassen 1 bis 3 dürfen wieder in die Schule gehen, die Viertklässler waren schon vorher zurückgekehrt.

23. Am Himmelfahrtstag strömen Gäste bei schönstem Wetter in die Gaststätten.



Juni





Juli





23. Das Mittsommer-Konzert des Kulturbundes Eutin mit dem Schné-Ensemble aus Bremen wird das erste Live-Konzert in Eutin seit dem Corona-Lockdown: 100 Zuhörer verteilen sich im Küchengarten.4. Der Hansa-Park in Sierksdorf öffnet wieder seine Türen, Zutritt nur nach Anmeldung übers Internet und mit Mund-Nasen-Maske.

15. Nach zwei Monaten gibt es in Ostholstein wieder fünf neue Corona-Fälle, die Gesamtzahl beträgt 73.

16. Nachdem eine Ärztin der Sana-Klinik Eutin positiv getestet wurde, stoppt die Klinik vorübergehend Neuaufnahmen.

23. Die Zahlen der Infektionen steigen: Ostholstein meldet acht neue Fälle, der Kreis Plön drei.

August





10. In den Schulen beginnt wieder Präsenz-Unterricht mit Kohorten (getrennten Gruppen), Abstandsregeln und Masken.21. Der Eutiner Theaterverein Mischpoke sagt das Weihnachtsmärchen ab.

28. Die Kirchengemeinde Süsel macht gute Erfahrungen damit, alle Konfirmanden einzeln einzusegnen.



September





10. Die Corona-Krise bedroht die Existenz des Jugendherbergswerks und den Bau einer Jugendherberge am Eutiner Bauhof.

11. Ein falscher Corona-Test hat Schulklassen in Heikendorf und das Hallenbad in Malente lahmgelegt.

16. Erste Corona-Fälle an Schulen im Kreis Ostholstein: drei Fälle an Oldenburger Schulen bestätigt.

18. Zwei Schüler positiv: Corona an der Warderschule in Heiligenhafen.

22. Die Zahl der Infizierten steigt und die Zahl der Quarantäne-Anordnungen: 300 Menschen von sechs ostholsteinischen Schulen müssen zu Hause bleiben.

Oktober





9. Die Firma Janz hat einen Luftreiniger entwickelt, der das Corona-Virus bekämpfen soll.

20. Im Grandhotel „Seeschlösschen“ in Timmendorfer Strand infizieren sich 35 Mitarbeiter mit Corona.

27. Erster Corona-Fall an der Eutiner Grundschule: ein Kind aus der 3. Klasse wurde positiv getestet.

28. Der Kreis Ostholstein meldet den ersten Corona-Verstorbenen. Das Virus ist auch im Eutiner Rathaus angekommen.

28. Der Plöner Herbstmarkt fällt wegen der Corona-Pandemie aus.

November





2. Ein „Lockdown light“ tritt bundesweit in Kraft.

4. Acht Soldaten aus Eutin unterstützen das Gesundheitsamt Pinneberg.

19. Es gibt 25 neue Corona-Fälle an Kitas, Kliniken und Schulen im Kreis Ostholstein.

25. In Ostholstein und Plön beginnen die Vorbereitungen zur Einrichtung von Impfzentren, in Eutin im ehemaligen Sky-Markt am Markt und in Plön in der Jugendherberge.

Dezember





2. Der Lockdown im Frühjahr blieb auf dem Arbeitsmarkt in Ostholstein und Plön fast folgenlos.

5. Die Corona-Pandemie belastet auch die Plöner Kreisverwaltung. Der Kreistag billigt zusätzliches Personal.

10. Im Seniorenheim „Auetalblick“ in Malente werden Corona-Tester gesucht.

11. In Eutin löst der Aufruf zu einer Demonstration des „Bürgerstammtisches“ gegen Corona-Beschränkungen Gegenprotest aus: Einen offenen Brief unterschreiben 300 Eutiner Bürger.

12. Der Kreis Ostholstein meldet den fünften Corona-Toten.

14. Etwa 160 Menschen demonstrieren in Eutin gegen „unsinnige Corona-Maßnahmen“.

17. Im Elisabeth-Krankenhaus sind zwei Mitarbeiterinnen infiziert, der Kreis Ostholstein wird Risikogebiet.

18. Apotheken sollen kostenlos FFP2-Masken an über 60-Jährige ausgeben, die Masken wurden aber nicht rechtzeitig geliefert.

19. Die Sana-Klinik Oldenburg stellt 20 Betten für Corona-Patienten des Universitätsklinikums zur Verfügung, in der Eutiner Klinik hat ein Patient fünf Mitpatienten und drei Mitarbeiter einer Station infiziert.

28. Im Schnitt 20 Corona-Neuinfektionen pro Tag über das Weihnachtsfest meldete der Kreis Ostholstein, der Kreis Plön nur 20.

30. Letzte Meldung im Jahr 2020 : 1074 Infizierte, zwölf Tote in Ostholstein, 536 Infizierte und neun Tote im Kreis Plön.