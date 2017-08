Das Bühnenprogramm zum Fest

auf dem Marktplatz:

12 Uhr: Offizielle Eröffnung auf dem Markt mit Eröffnungstanz durch die Eutiner Tanzfabrik „Tanzverliebt“ sowie Begrüßung durch Bürgermeister Carsten Behnk

12.30 Uhr: Shanty Chor „Eutiner Wind“

14 Uhr: „Florian Affeldt & Band“

15.45 Uhr: Plattdeutsche Kultband „Timmerhorst“

18.15 Uhr: „Iske-Band“

ab 20.30 Uhr: Salsa & Latin Band „Chacán

auf der Büchereiwiese

13.30 Uhr: „Tanzdarbietung“ der Tanzfabrik Eutin

15 Uhr: „Clever Fit“ Mitmachaktion

17 Uhr: „Salsa mit Rasoul“

ab 18.30 Uhr: DJ „Mandrake“



auf dem Marktplatz:

10 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst auf dem Markt mit der Evangelischen & Katholischen Kirche, Freikirchen

11.15 Uhr: „LFG-Band“

12 Uhr: „Jonathan David & Band“

14 Uhr: Trio „Side by Side“

17 Uhr: Modern-Western „Breitenstein“

19.30 Uhr: „Soulfactory Lübeck“

auf der Büchereiwiese

14 Uhr: „Klaroscuro“

ab 17 Uhr: DJ „Mandrake“

Ostseeküchen-Familienbereich mit Spielstationen am Schloss, Hüpfvergnügen, Kinderschminken etc.

„Kurioses Kabinett“ Vorführung & Mitmachaktion in der Stadtbucht

„Stand-Up-Paddling“ mit der DLRG in der Stadtbucht

„Kreatives Banner-Beschriften“ vielerorts

„Schach-Duell“ mit Eutiner Schachverein (nur Sonnabend) in der Stadtbucht

„Kreideworkshop“ mit Wiebke Kiß Wohndesign am Voßplatz

„Kinderschminken“ (ab 12) Stolbergstraße u. Schlossplatz

Zauberkünstler „Mr. Tricknic“ (12 bis 17 Uhr) vielerorts

„Orgelkonzerte“ (Sonnabend), Michaelis-Kirche, Sonntag ist Kirche als Ruheort geöffnet











von Constanze Emde

erstellt am 15.Aug.2017 | 00:16 Uhr