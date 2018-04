Das Awo-Familienzentrum öffnet

Fielmann stiftet Bäume zur Begrünung des Außengeländes / Offizielle Eröffnung ist am Sonnabend, 5. Mai, in Wankendorf

von Michael Kuhr

23. April 2018, 15:01 Uhr

Die Eröffnung des Awo-Familienzentrums rückt immer näher. Auch der Außenbereich der künftigen Anlaufstelle für Familien im Kreis Plön nimmt jetzt Formen an. Hierbei unterstützt Optiker Fielmann das Awo-Familienzentrum und stiftet für die Begrünung des Außengeländes 50 Hainbuchen, 30 Kirschlorbeer-Sträucher, 15 Schmetterlingssträucher, fünf Kugelahorn-Bäume und fünf Harlekin-Weiden.

Symbolisch übergab kürzlich der stellvertretende Niederlassungsleiter der Fielmann-Gruppe, Janco Scheele, die Pflanzspende an die Koordinatorin des Familienzentrums Anke Schirm. Auch Wankendorfs Bürgermeisterin Silke Roßmann begleitete den Termin.

„Wir sind Fielmann sehr dankbar für diese großzügige Spende und freuen uns, dass wir künftig durch die Bepflanzung verschiedene Bereiche als Rückzugsmöglichkeit abtrennen können. Jetzt kann die Eröffnung des Familienzentrums kommen“, sagte Anke Schirm. Dank der Spende könnten einzelne Spielbereiche in der künftigen Awo-Einrichtung besser abgetrennt werden. Auch optisch werde der Außenbereich verschönert.

Das Familienzentrum wird mit Geld der Gemeinde, des Kreises und des Landes verwirklicht. Offizielle Eröffnung ist am 5. Mai. Eine vorherige Machbarkeitsstudie ergab, dass der Bedarf in Wankendorf für ein Familienzentrum groß ist. „Die Gemeinde investiert 500 000 Euro in den Neubau und die Grunderneuerung des alten Gebäudes. 75 Prozent der Fördergelder kommen vom Land und dem Kreis. Das Angebot wird schon jetzt sehr gut angenommen. Wir werden hier auch künftig noch aufstocken“, sagt Bürgermeisterin Silke Roßmann.