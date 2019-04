Plön : Das Amtsgericht Plön ausgebaut

Der Beginn der Bauarbeiten soll bereits am 1. Juli erfolgen. Die Gerichtsreform sorgt auch in Plön für eine personelle Aufstockung.

von Michael Kuhr

01. April 2019, 14:42 Uhr

Das Amtsgericht in Plön wird personell deutlich verstärkt und muss deshalb auch ausgebaut werden. Nach einer Entscheidung des Landtags werden die Gemeinden Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen vom 1. April 2020 zum Amtsgerichtsbezirk Plön gehören. Der Grund hierfür ist, dass das Amtsgericht Kiel das Registergericht wieder im Hauptgebäude ansiedeln möchte. Zeitgleich werden auch Strande und Altenholz künftig zum Amtsgericht Eckernförde gehören. Das teilte der Plöner Gerichtschef Bodo Clausen am Montag mit.

Damit seien in Plön erhebliche Änderungen verbunden, so Clausen. Auf der einen Seite wird das Gericht personell um 14 Mitarbeiter aufgestockt – das sind zwei Richter, vier Rechtspfleger, sechs Serviceeinheiten, ein Gerichtsvollzieher und ein Wachtmeister. Um die neuen Mitarbeiter unterzubringen wird das Gebäude in der Lütjenburger Straße um ein Stockwerk im nördlichen Gebäudebereich aufgestockt. Die Büros dort werden entsprechend hinsichtlich Wärmedämmung und Sonnenschutz errichtet.

Damit verbundene Probleme machen sich derzeit besonders im großen Sitzungssaal C bei Verhandlungen bemerkbar. Zudem soll eine kleine Dachterrasse für die Pausen eingerichtet werden. Für die Raucher soll es eine Raucherzone vor dem Gebäude geben. Damit werde eine schon bei der ursprünglichen Planung des Gebäudes vorgesehene Erweiterungskapazität nun zeitnah ausgeschöpft, so Clausen weiter. Die Bauarbeiten beginnen bereits am 1. Juli.

Ergänzend heißt es dazu, dass auch die Busverbindungen aus den dann zum Bezirk gehörenden Ortschaften wie Laboe und Schönberg zum Amtsgericht Plön deutlich verbessert werden sollen mit einer stündlichen Anbindung. Bisher muss immer ein Umweg über Kiel gefahren werden – dies war Bedingung der Bürgermeister der betroffenen Orte für den Zuständigkeitswechsel.