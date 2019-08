Eutin : Das 35.Stadtfest hat Karibik-Flair

Samstag und Sonntag feiert Eutin sein 35. Stadtfest mit Großflohmarkt, zahlreichen Mitmach-Aktionen für Kinder und Konzerten.

von Constanze Emde

08. August 2019, 14:34 Uhr

Eutin | Baströckchen, Aloha-Ketten, Blumenschmuck in den Straßen und Tanzenlernen im Sand: Das 35. Stadtfest, das Eutin mit seinen Gästen am 17. und 18 August feiert, hat Karibik-Flair.

Auf zwölf Straßen und Plätzen in der Innenstadt sind in diesem Jahr am Samstag mehr als 200 Flohmarktstände plus ausgewählte Kunsthanderwerker und zahlreiche Kinder-Mitmachstationen. „Die Nachfrage ist immer noch riesig und wir nehmen auch weitere Stände an, insbesondere für den Sonntag“, sagt Organisatorin und Veranstaltungsmanagerin Claudia Falk. Sonntag ist außerdem noch Platz beim kostenlosen Kinderflohmarkt im Jungfernstieg. Eltern können ihre Kinder beim Verkauf unterstützen, hinter dem Stand kann direkt geparkt werden.

Claudia Falk freue sich sehr auf das Fest: „Es wird noch schöner werden als im vergangenen Jahr und gutes Wetter haben wir bestellt.“ Außerdem sei sie der Stadt sehr dankbar, dass der Rosengarten trotz Baustelle von Wilhelm-Wisser-Platz bis etwa Höhe Sparkasse mitgenutzt werden könne.

Zwischen dem Stöbern und Schnäppchen-suchen vom Parkplatz des Amtsgerichtes über Jungfernstieg bis Stolberg- und Lübecker Straße sowie auf dem Markt, in der Schloss- und Peterstraße unterhalten die Besucher Straßenmusiker, Zauberer und Ballonkünstler. „Täglich rufen neue an und wollen noch mitmachen, der Zuspruch ist unheimlich toll“, freut sich Falk mit ihrer Assistentin Jasmine Herrmann. „Mehr als 60 Live-Darbietungen wird es insgesamt an beiden Tagen beim Stadtfest zu erleben geben – auf Bühnen, Showpaddock und in den Straßen“, sagt Claudia Falk.

Im Kinderbereich vor dem Schloss und dem Platz bei den Schlossterrassen warte auf die jungen Besucher ein vielseitiges Angebot vom Bullenreiten über Wettkuhmelken, Bootefahren auf dem Wasserbecken, Sprungtrampolin und Dosenwerfen sowie zahlreiche Aktionen vom Handballclub Rosenstadt. Außerdem könne dank DLRG und Pfadfindern das Stadtfest auch zu Wasser beobachtet werden: Stand-up-Paddling wird ebenso angeboten in der Stadtbucht wie auch die Kanuvermietung. „Auch in den Straßenzügen und auf dem Marktplatz warten Mitmachaktionen für Kinder, Kinderschminken oder karibische Tattoos“, sagt Jasmine Herrmann. Und nicht nur als Besucher, sondern auch als Act spielen Kinder eine Rolle. Die achtjährige Greta und ihre Freunde treten mit Pferden auf dem Show-Paddock auf dem Marktplatz als sogenannter „Showzirkus“ auf. Weitere tierische Angebote macht der Reiterhof Fissau, der auch Ponyreiten ermöglicht und ein „buntes Pferde-Programm“ bietet. Landesmeister im Westernreiten, zeigt etwas von seiner Arbeit mit den Pferden; auch Hundetrainer präsentieren sich.

An der Stadtbucht wird die Genießermeile mit Direktvermarktern aus der Region sein. Livemusik gibt es auf der dortigen Bühne bis 20 Uhr, ab 18 Uhr spielt Ferrymen Irish Folk. Die offizielle Eröffnung wird auf der großen Bühne auf dem Markt sein. Musikalisch beginnt Klaroscuro bereits um 10 Uhr, um 12 Uhr begrüßen Bürgermeister Carsten Behnk und Tourismus-Chef Martin Klehs die Gäste. Danach gibt es rockige Musik von Limited Edition, The old Sox und abends der Partygroove-Band SIM Special (alle Konzerte siehe Programmkasten).

Weitere Infos: stadtfest-eutin.de