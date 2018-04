Darf man noch sagen, was man denkt?

Dresdner Kabarettisten äußern sich zur Spaltung der Gesellschaft im Binchen

von shz.de

07. April 2018, 17:54 Uhr

Die Dresdner Kabarettisten Manfred Breschke und Philipp Schaller standen Sonnabend im Kommunalen Kino „Binchen“ mit ihrem ersten gemeinsamen Programm auf der Bühne, das den Titel trägt: „Wir werden’s euch besorgen!“; nach eigener Aussage politisches Kabarett über Angst, Bildung, besorgte Bürger und was das für Zeiten seien.

Manfred Breschke macht seit 35 Jahren Kabarett und Theater, und das merkt man. Da steht einer mit beiden Beinen auf der Bühne. Vergangenes Jahr ging er zwar in Rente, aber was ein echter Kabarettist ist, der kann’s halt nicht lassen, gesellschaftliche Missstände anzuprangern und in eigener Weise zu kommentieren. In Philipp Schaller fand er einen Partner, der mit seinen Texten, die er auch für Kollegen schreibt, zu deren Erfolg beiträgt und der, kaum dass er auf die Bühne kam, gleich mit dem Kleinkunstpreis der Bundesvereinigung Kabarett ausgezeichnet wurde.

Nach anfänglichem Geplänkel, ob man denn heute überhaupt noch sagen dürfe, was man denke, wo ja im Publikum statistisch gesehen immerhin zwölf Prozent von Menschen sitzen könnten, die möglicherweise eines Tages auch bereit wären, freie Meinungsäußerung zu untersagen, kamen doch überraschende Pointen. Man müsse sich zum Beispiel keine Sorgen machen, dass Galgen für „Mundaufmacher“ errichtet würden, so etwas werde garantiert verhindert. Und während der Zuhörer noch überlegt, wie das wohl verhindert werden könnte, kommt die lakonische Erklärung: durch die Bauaufsicht. Wunderbar.

Weiter denken die beiden über die Spaltung der Gesellschaft nach, vor allem in Bezug auf Flüchtlinge, und entwerfen ein Bild, wie es sein könnte, wenn sich eines Tages die Rollen vertauschten. Viele Themen werden angesprochen, Pegida, AfD, Mauerfall – und auch solche, die nicht wirklich politisch sind wie die so genannten „Helikopter“-Mütter.

Schließlich kommt aber auch der Skandal zur Sprache, dass die Firma „Nestlé“ weltweit Wasserreservoire kauft, um eben dieses Trinkwasser denjenigen in Flaschen teuer zu verkaufen, denen man es weggenommen hat und die es bitternötig brauchen. Spätestens jetzt wünschte man sich angesichts solcher Ungeheuerlichkeit mehr Schärfe.

Tatsächlich gewinnt man im Verlauf des Abends ein wenig den Eindruck, dass die eingangs provozierend geäußerte „Angst“ vor deutlichen Worten den Umgang mit den angerissenen Themen artiger ausfallen lässt, als das von Kabarett zu erwarten wäre. Auch ließe sich sicher einiges kürzen, was dem Gesagten mehr Nachhaltigkeit verliehe.

Davon abgesehen gab es manches zu denken und viel zu lachen. Das ist ja schließlich auch ein Grund, warum man ins Kabarett geht.