Preetz / Schwentinental : Dank an Hubert Olbrisch und Inge Schmidt als zwei treue Blutspender

Gerade im Hinblick auf die Ferien- und Urlaubszeit sind Blutspenden nach wie vor unerlässlich.

von Michael Kuhr

20. Juli 2020, 12:11 Uhr

Preetz | Unabhängig von der jeweiligen Situation ist die regelmäßige Teilnahme an Blutspendenaktionen des DRK für Hubert Olbrisch aus Preetz eine Selbstverständlichkeit. „Vor mehr als 40 Jahren bin ich das erste Mal in meinem damaligen Heimatort Datteln in Nordrhein-Westfalen zum Aderlass gegangen“, berichtet der 61-jährige Mitarbeiter der Stadt Preetz anlässlich seiner 125. Spende bei der jüngsten Aktion in der Schule am Hufenweg in Preetz.

Anderen Menschen zu helfen motiviert ihn, seit seinem Zuzug nach Schleswig-Holstein weiterhin regelmäßig vier bis fünf Mal im Jahr auf einer Spendeliege in Preetz Platz zu nehmen und 500 Milliliter seines Lebenssaftes abzugeben. „Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung der Versorgung mit Blutpräparaten für kranke und schwer verletzte Mitbürger in Krankenhäusern der Region,“ bedankte sich Bianka Noack vom DRK-Blutspendedienst beim Jubilar und überreichte ihm eine Jubiläumsbox sowie die Einladung zu einer zentralen Ehrungsveranstaltung, die noch datiert wird. Sie nahm zudem das Versprechen, dass er weiter kommen werde, solange er spenden dürfe, gern entgegen.

Inge Schmidt aus Schwentinental-Klausdorf ist ebenfalls regelmäßiger Gast. Sie leistete ihre insgesamt 100. Spende und wurde ebenfalls mit einem Präsent bedacht. „Soweit es möglich ist, komme ich mit meinem Sohn zum Blutspenden nach Preetz oder Klausdorf und werde dies auch weiter tun“, blickt die Jubilarin in ihre Spendezukunft.

Der DRK-Blutspendedienst bedankt sich bei allen Blutspendern, die trotz zusätzlicher Anforderungen und Beschränkungen auf Grund erforderlicher Abstands- und Hygieneregeln derzeit zum Spenden kommen, heißt es in einer Pressenotiz. Auch im Hinblick auf die Ferien- und Urlaubszeit mögen sich Interessierte im Internet unter www.blutspende.de (das entsprechende Bundesland anklicken) oder über das Servicetelefon 0800 11 949 11 (kostenlos) informieren.