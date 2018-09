zahlen und fakten : DAK–Report 2018

von sul

11. September 2018, 16:38 Uhr

Der Krankenstand 2017 in den Kreisen Plön und Ostholstein liegt im Vergleich zum Vorjahr unverändert bei 4,1 Prozent. Der höchste Krankenstand in Schleswig-Holstein wurde mit 4,4 Prozent im Kreis Rendsburg-Eckernförde, in der Hansestadt Lübeck sowie in Neumünster verzeichnet, der niedrigste mit 3,5 Prozent im Kreis Pinneberg. In den Kreisen Plön und Ostholstein haben die Erkrankungen des Muskel-Skelett-System um sechs Prozent zugenommen, die psychischen Erkrankungen sind dagegen um vier Prozent gesunken.