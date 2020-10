Ostholstein/Plön : DAK-Gesundheitsreport: Krankenstand in der Region gestiegen

Fehltage über dem Landesschnitt – Corona sorgt für mehr psychische Erkrankungen .

von Alexander Steenbeck

13. Oktober 2020, 16:18 Uhr

Eutin/Plön | Der Krankenstand in den Kreisen Plön und Ostholstein ist im ersten Halbjahr 2020 gestiegen. Das geht aus dem DAK-Gesundheitsreport hervor, der jetzt vorgestellt wurde. Die Zahl der Erkrankungen nahm demnach während der Corona-Pandemie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,4 Prozentpunkte zu. Mit 4,5 Prozent gab es in der Region einen höheren Krankenstand als im Landesdurchschnitt (4,2 Prozent).

Steigerungen um 40 Prozent

Laut dem Bericht der Krankenkasse waren damit an jedem Tag des ersten Halbjahres von 1000 Arbeitnehmern 45 krankgeschrieben. Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahr 2019 betrug der Krankenstand im Kreis Pinneberg genau 4,3 Prozent. Der höchste Krankenstand im Jahr 2019 in Schleswig-Holstein wurde mit 5,0 Prozent in der Region Neumünster verzeichnet, der niedrigste mit 3,6 Prozent im Kreis Nordfriesland.

Die Analyse der DAK-Gesundheit für die Kreise Plön und Ostholstein zeigt die Entwicklung des Krankenstandes im vergangenen Jahr und die wichtigsten Veränderungen im ersten Halbjahr 2020 auf. Hier werde deutlich, wie sich die Anzahl und Dauer der Krankschreibungen während der Corona-Krise in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres veränderten, so die Organisatoren. Die Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen wie Depressionen und Angstzustände stiegen während dieses Zeitraums am stärksten von allen Diagnosen – um 40 Prozent – an. Gleichzeitig entfielen auf diese Erkrankungsart die meisten Ausfalltage.

Anstieg auch bei Atemwegserkrankungen

Ein Plus von 32 Prozent gab es bei den Krankschreibungen wegen Atemwegserkrankungen wie Bronchitis oder Sinusitis. Die meisten Fehltage entfielen auf Muskel-Skelett-Erkrankungen wie Rückenleiden. Sie sind für fast jeden vierten Fehltag von Beschäftigten in der Region verantwortlich. Sie stiegen um zehn Prozent an und verursachten damit den größten Anteil am Krankenstand in der Region.

Es folgen mit 17 Prozent psychische Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen. Besonders im Blickfeld – da mit etwas mehr als zwölf Prozent auf Platz 3 der Gründe für Krankschreibungen – stehen die Atemwegserkrankungen. Mit Bronchitis und Co. konnten sich Patienten aufgrund der Regelung des Gemeinsamen Bundesausschusses sowie mit leichten Erkältungssymptomen von März bis Ende Mai telefonisch krankschreiben lassen. Die Auswertung des DAK-Gesundheitsreportes in den Kreisen Plön und Ostholstein zeigt, dass die Fehlzeiten bei Atemwegserkrankungen im Vergleich zum Vorjahr zwar um 32 Prozent zunahmen, aber immer noch leicht unterhalb des Wertes aus dem Grippejahr 2018 lagen.

„Aus unserer Sicht ist das ein klarer Beleg dafür, dass einfache Lösungen für das Krankschreibungs-Geschehen sehr sinnvoll sind“, sagt Nils Junker, Chef der DAK-Gesundheit in Eutin und Lübeck. „Wir müssen nicht nur bei Covid-19, sondern bei vielen Erkrankungen generell die Ansteckungsgefahr für das Praxispersonal und für andere Patienten mit bedenken. Wenn neue Formen der Kommunikation die persönliche Begegnung in der Arztpraxis ersetzen, ist das ein wichtiger Fortschritt.“