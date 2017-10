Craig Sutton in Grebin

vergrößern 1 von 1 Foto: oha 1 von 1

von Achim Krauskopf

erstellt am 30.Okt.2017 | 12:18 Uhr

Eine Mischung aus westlichen, östlichen und afrikanischen Klängen hat ihm Freunde auf der ganzen Welt eingebracht: Craig Sutton (Foto) begeistert Zuhörer in türkischen Parks, deutschen Küchen, serbischen Wohnzimmern, dänischen Krankenhäusern, französischen Kappellen – und am Freitag, 3. November, um 20 Uhr in der „Hofkneipe“ (Einlass ist ab 19 Uhr). Beim Konzert des „Flamenco Chiefs“ wird ein Hut herum gereicht. Craig Sutton spielt eine spanische Akkustikgitarre, mit Hilfe eines Loop Pedals kombiniert er moderne Rhythmen mit zeitlosen Flamenco-Techniken.