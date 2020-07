Lange Wartezeiten : Corona-Stress in der Zulassungsstelle Eutin – Landrat beklagt rüden Umgang mit Mitarbeitern

Die gewünschten Zulassungen würden so schnell wie möglich abgearbeitet, versichert Landrat Reinhard Sager.

Avatar_shz von Bernd Schröder

18. Juli 2020, 18:52 Uhr

Eutin | Die Zulassungsstelle Eutin kämpft mit einer Corona-bedingten „Bugwelle“, die sich von März bis Mai aufgebaut hat. Diese werde zurzeit von den Mitarbeitern mit hohem persönlichem Einsatz abgearbeitet, versichert Ostholsteins Landrat Reinhard Sager.

Im Mai habe die Zulassungsstelle ihre Dienstleistungen Schritt für Schritt nach Erarbeitung eines Hygienekonzeptes wieder aufgenommen. Um zum Schutz der Kunden die nötigen Sicherheitsabstände zu gewährleisten, seien der private Kundenverkehr sei auf Online-Termine umgestellt und ein Händler-Service eingeführt worden. Etwa 17.000 Zulassungsvorgänge seien seitdem bearbeitet worden.

Sager bittet um Verständnis, dass private Kunden zurzeit längere Wartezeiten in Kauf nehmen müssten, obwohl das Kontingent der Online-Termine bereits um über 150 Prozent erhöht worden sei. „Mir ist bewusst, dass diese Rahmenbedingungen insbesondere für unsere privaten Kunden eine erhebliche Belastung darstellen“, erklärte der Landrat. Erfreulicherweise habe eine deutliche Mehrheit Verständnis für die Maßnahmen. „Dennoch stellen auch wir bedauerlicherweise fest, dass der Umgangston insgesamt rauer geworden ist und im persönlichen Umgang wie auch in den sozialen Netzwerken in Einzelfällen zunehmend das Maß des Erträglichen und rechtlich Zumutbaren überschritten wird.“ Diesem Mangel an Respekt und Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber werde er entschieden entgegentreten.

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun alles, um die gewünschten Zulassungen so zügig wie möglich abzuarbeiten“, betont Sager. Alle verfügbaren Termine würden auf der Online-Terminvergabe angezeigt, verstärkte Nachfragen nach früheren Terminen verzögerten die Bearbeitung aller Zulassungsvorgänge. „Bitte tragen auch Sie zu einem möglichst reibungslosen Ablauf bei, indem Sie sich vor Ihren Termin umfassend über die notwendigen Unterlagen informieren und die gebotenen Hygieneregeln einhalten“, appeliert der Verwaltungschef. Sobald die Rückstände abgearbeitet seien, sei mit einer deutlichen Verkürzung der Wartezeit auf einen Online-Termin zu rechnen.