Neuer Service im Amt : Corona-Schnelltests ab Montag in Bosau, Dersau und Grebin

von Michael Kuhr

23. März 2021, 13:52 Uhr

Bosau/Plön | Im Bereich des Amtes Großer Plöner See sind ab dem kommenden Montag (29. März) Corona-Schnelltests möglich, die im AmtBürgertests genannt werden. Leistungsanbieter ist die in Hutzfeld beheimatete Sanitätsschule Nord.

Eine Anmeldung ist vor dem Test unbedingt erforderlich

Interessierte müssen sich vor einem Test unbedingt online oder telefonisch anmelden. Informationen dazu erhalten Interessierte auf der Internetseite der Sanitätsschule Nord unter www.sanitaetsschulenord.de/corona-testungen. Hier sind auch Anmeldungen online möglich.

Getestet wird in barrierefreien Gebäuden in Bosau, Dersau und Grebin

Wer lieber zum Telefon greift, sollte die Telefonnummer 0451/38456097 wählen. Getestet wird in Bosau im barrierefreien Haus des Kurgastes dienstags und freitags von 11 bis 19 Uhr; in Dersau im barrierefreien Dorfgemeinschaftshaus im Redderberg 7a montags und donnerstags von 11 bis 19 Uhr sowie in Grebin im barrierfreien Sportheim TV Grebin mittwochs und samstags von 11 bis 19 Uhr.