Amt Grosser Plöner See : Corona-Schleuse: Am Tisch ist Schluss

Abläufe in der Amtsverwaltung in der Heinrich-Rieper-Straße in Plön sind von Stefan Dockwarder auf das Corona-Virus abgestimmt.

von Michael Kuhr

01. April 2020, 14:56 Uhr

Plön/Bosau | Das Amt Großer Plöner See und die Außenstelle in Hutzfeld haben die Türen bis zum 30. April für den Publikumsverkehr geschlossen. „Voraussichtlich“, wie der Leitende Verwaltungsbeamte Stefan Dockwarder sagt. Mit seinem beruflichen Hintergrund aus dem Kreisgesundheitsamt ist er in Zeiten der Corona-Krise genau der richtige Mananger im Amt. Darüber freut sich auch Amtsvorsteher Gerold Fahrenkrog.

So arbeiten die 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Amtsverwaltung in zwei Schichten zu jeweils neun Mitarbeitern, die sich Woche um Woche in den Amtsstuben abwechseln. „Wir bringen die beiden Schichten auch gar nicht erst zusammen“, sagt Dockwarder. Damit soll die Ansteckungsgefahr so gut es geht minimiert und ein drohender Totalausfall des Amtes vermieden werden.

Das gilt übrigens auch für die Reinigungskräfte, die täglich zwischen 16.15 und 19 Uhr Zeit für ihre Arbeit erhalten. „Ab 19 Uhr können sich die Mitarbeiter aus dem Homeoffice dann wieder persönlich nit neuer Arbeit aus den Büros der Amtsverwaltung eindecken“, sagte Dockwarder.

Es gibt also im Amt so gut wie keine Kontakte mit der „Außenwelt“. In dringenden Fällen kann die Amtsverwaltung in der Heinrich-Rieper-Straße in Plön telefonisch (04522/ 7471-0) oder per E-Mail (info@amt-grosser-ploener-see.de) erreicht und ein Termin vereinbart werden. „Am Tisch ist für persönliche Besuche Schluss“, sagt Stefan Dockwarder. Das gelte sowohl für Publikum als auch die Bürgermeister aus den amtsangehörigen Gemeinden. Alle können ihre Anliegen auf dem Tisch ausbreiten und wenn sie möchten, sich die Hände desinfizieren. Die Papiere oder Akten werden dann nach entsprechendem Abstand von einem Mitarbeiter der Verwaltung entgegen genommen. Dockwarder ist zufrieden: „Das funktioniert einwandfrei.“ Grundsätzlich erhält die Amtsverwaltung soweit wie möglich den Geschäftsbetrieb aber telefonisch oder per E-Mail aufrecht.

Zum Schutz besonders gefährdeter Personen, dazu zählen insbesondere ältere, kranke und immungeschwächte Menschen, sollte jeder nicht unbedingt erforderliche persönliche Kontakt zu anderen Menschen vermieden werden, empfehlen Fahrenkrog und Dockwarder. Die Bürgermeister der amtsangehörigen Gemeinden zum Beispiel könnten wichtige Dinge nach telefonischer Voranmeldung auf einen Tisch im Eingangsbereich des Amtes legen und dort auch Unterlagen entgegennehmen. Das gelte auch für andere unaufschiebbare Dinge der Einwohner des Amtsbereiches. Kein Außenstehender betritt das Verwaltungsgebäude über die „Corona-Schleuse“ hinweg.

Gerold Fahrenkrog und Stefan Dockwarder bitten auch darum, Veranstaltungen aller Art und unab hängig von vorgegebenen Teilnehmerzahlen zu meiden. Jeder zusätzliche persönliche Kontakt steigere das Infektionsrisiko und fördere damit die Ausbreitung des Coronavirus.

Stefan Dockwarder ist aus dem Homeoffice heraus schon einen Schritt weiter gegangen. Denn: irgendwann sind die Vorräte der Menschen in den Häusern und Wohnungen aufgebraucht, fürchtet er. Besonders ältere Menschen sollten in dieser Zeit den Kontakt mit anderen Menschen vermeiden. Doch wie soll das gehen? Zum Beispiel beim Einkaufen?

Nachbarschaftshilfe gibt es bereits umfänglich. Dabei zeigt sich der SV Dersau sehr aktiv, berichtet Dockwarder dankbar. Die Eigeninitiative der Vereinsmitglieder gelte die angebotene Hilfeleistung nicht nur für Dersau, sondern auch die Nachbarn in Dörnick oder Kalübbe.

Und das Amt Großer Plöner See schaltet sich, so Stefan Dockwarder weiter, in die Vermittlungen ein. Wer Hilfe sucht oder Hilfe geben will, der kann sich gern an das Amt Großer Plöner See zur Vermittlung wenden. Auch Supermärkte suchen Menschen, die Waren einpacken und ausfahren wollen.

Stefan Dockwarder macht sich aber auch Sorgen: Irgendwann sind auch die persönlichen Bargeld-Reserven am Ende. Wie soll dann der Einkauf bezahlt werden? Stefan Dockwarder ist auf dem Weg, mit Supermärkten darüber zu sprechen, wie so ein Einkauf von Nachbarn überhaupt bezahlt werden kann, wenn ein Bargeld mehr verfügbar ist. „Aldi, Rewe und Lidl haben bereits abgewunken, Einkäufe auf Rechnung abzuwickeln“, sagte Stefan Dockwarder. Es sei jetzt aber an Edeka-Supermärkten dran, die das nicht komplett ablehnen. Bei Edeka in Bornhöved könnte man auf Rechnung einkaufen und das Geld für den Einkauf überweisen. Die Edeka-Märkte in Ascheberg, Hutzfeld und Plön liefern Waren direkt an die Haustür. An der Bezahlung werde aber noch gearbeitet. Mobildes zahlen sei in Vorbereitung.