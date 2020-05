Pönitzer See : „Corona-Schlange“ wächst und wächst

Vielerorts werden Steine bemalt, an Kindergärten, Wanderwegen oder Seeufer postiert. Auch um den Pönitzer See wächst die Schlange aus Schmuckstücken.

von Alexander Steenbeck

05. Mai 2020, 09:18 Uhr

Klingberg | Sie wächst und wächst – die „Corona-Schlange“ in Klingberg. „Mittlerweile gut zwölf Meter lang futtert das gutmütige Tierchen sich auf der Promenade am Großen Pönitzer See entlang von Klingberg in Richtung Pönitz“, sagte Dierk Dürbrook aus Klingberg. Wie an anderen Orten auch, können Interessierte hier selbstbemalte Steine ablegen. Alle Spaziergänger sind aufgefordert, sich mit kreativen Ideen an der Aktion zu beteiligen „Wir wollen doch mal sehen, wie weit wir in der Corona-Zeit mit der Corona-Schlange noch kommen“, sagte Dürbrook.