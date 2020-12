Corona? Quarantäne ist Pflicht

Kreise erlassen Allgemeinverfügung, mit der sich Infizierte und Kontaktpersonen sofort selbständig isolieren müssen

von Achim Krauskopf

20. Dezember 2020, 10:55 Uhr

Eutin/Plön | Wer ein positives Corona-Testergebnis bekommt, ist verpflichtet, sich selbstständig und ohne behördliche Aufforderung in häusliche Isolation zu begeben. Das schreibt eine Allgemeinverfügung vor, die sowohl der Kreis Ostholstein als auch der Kreis Plön erlassen haben. Wer sich nicht daran hält, kann mit Bußgeld von bis zu 25.000 Euro bestraft werden.

Bislang galt, dass für Corona-Infizierte durch das jeweils zuständige Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt wurden. Da die Betroffenen in der Regel das Ergebnis eines Corona-Tests schneller erfahren als die Ämter und wegen der anhaltend hohen Infektionszahlen haben die beide Kreise die Verfügung erlassen, dass sich Infizierte und auch Kontaktpersonen eigenständig isolieren müssen. Die Verfügung ist am Sonnabend in Kraftgetreten und gilt vorerst bis 15. Januar 2021. Neben der Pflicht zur Selbstisolation gilt für Infizierte die Pflicht, sich „umgehend“ beim zuständigen Gesundheitsamt des Kreises zu melden. Die Pflicht zur Quarantäne besteht auch für Menschen, die auf eine Corona-Infektion weisende Symptome, aber noch kein Testergebnis haben.

Plöns Landrätin Stephanie Ladwig erläuterte: „Durch die Allgemeinverfügung stellen wir sicher, dass sich alle Personen, die von einem positiven Testergebnis erfahren, umgehend isolieren. Das gilt auch für Schnelltests. Für den Fall, dass die Infektionszahlen weiter ansteigen sollten, gewinnen wir mit dieser Maßnahme wichtige Zeit, um Infektionsketten effektiv zu unterbrechen. “

Der Kreis Ostholstein begründet die Allgemeinverfügung auch mit den bevorstehenden Feiertagen und der bereits hohen Arbeitsauslastung des öffentlichen Gesundheitsdienstes.

Wie Annika Sommerfeld, Specherin des Kreises Ostholstein, weiter erläutert, sollen Infizierte oder Kontaktpersonen engen körperlichen Kontakt zu Familienangehörigen oder anderen Personen meiden und einen Abstand von mehr als eineinhalb Meter ist stets einhalten. Darüber hinaus sollte während der Zeit der Selbstisolation ein Tagebuch über Symptome, zwei mal täglich gemessene Körpertemperatur, allgemeine Aktivitäten und Kontakten zu anderen Personen geführt werden.

Bei Auftreten von Symptomen wie Fieber und erhöhter Temperatur, Husten, Reizung des Rachens oder Schnupfen ist unverzüglich der Fachdienst Gesundheit zu informieren. Dazu solle vorrangig die E-Mail-Adresse benutzt werden.

Kontaktpersonen von Infizierten der RKI-Kategorie I, die sich ebenfalls in Quarantäne begeben müssen, seien Menschen, die einen 15-minütigen Kontakt („face-to-face“) mit einer erkrankten Person hatten, zum Beispiel in Verbindung mit einem Gespräch. Dazu gehörten auch Personen aus Haushalt einer erkrankten Person.

„Es wird auch empfohlen, eine Trennung zu nicht erkrankten Mitgliedern des Haushaltes einzuhalten, Oberflächen, mit denen Personen häufig in Berührung kommen, regelmäßig zu reinigen oder Wohn- und Schlafräume sowie Küche und Badezimmer regelmäßig zu lüften.“

Personen, bei denen ein Covid-19-Test positiv ausfällt oder die nach den Vorgaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) als enge Kontaktperson einzustufen sind, haben sich unverzüglich bis auf Weiteres in häusliche Quarantäne zu begeben. Außerdem haben sich Infizierte unverzüglich beim Gesundheitsamt des jeweils zuständigen Kreises zu melden.

Neben den Angaben zur eigenen Person (vollständiger Name, Geburtsdatum, Anschrift, telefonische Erreichbarkeit) sind auch die Krankheitssymptome sowie der Tag des ersten Auftretens der Symptome, der Tag des Tests sowie jeweils der vollständige Name der weiteren im Haushalt lebenden Personen mitzuteilen. Darüber hinaus ist mitzuteilen, ob die Kontaktaufnahme und Selbstisolation aufgrund eines sog. PCR-Tests, eines Antigenschnelltestes oder wegen der Einstufung als Kontaktperson der Kategorie I erfolgt.

Der Kreis Ostholstein bittet wegen der hohen Telefonauslastung und der bevorstehenden Feiertage darum, die Meldung per E-Mail vorzunehmen an buergertelefon-oh@kreis-oh.de, die Telefonnummer lautet 04521/788-755.

Im Kreis Plön hat das Amt für Gesundheit die E-Mailadresse gesundheitsamt@kreis-ploen.de und die Telefonnummer 04522/743-53.