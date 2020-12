Liste der RKI : Corona: Ostholstein auf Platz drei der coronaarmen Kreise gestiegen, Plön auf elf

Geringe Neuinfektionen übers Wochenende in beiden Kreisen.

von Achim Krauskopf

14. Dezember 2020, 17:23 Uhr

Eutin/Plön | Ende vergangener Woche gab es noch einen Tag mit 21 Neuinfektionen in Ostholstein, am Wochenende ist die Corona-Infektionsrate deutlich abgeflacht: Von Freitag bis Montag, 14. Dezember, gab es 14 Infektionen, meldet die Kreisverwaltung in Eutin. Das beschert Ostholstein einen Sprung auf den drittbesten Platz in ganz Deutschland: Dafür sorgt eine Infektionsrate von 26,9 bei der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz (Zahl der Infektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen), die das Robert-Koch-Institut errechnet.

Sehr gut sieht es aktuell auch im Kreis Plön aus: Der meldete Montag Mittag nur zwei Neuinfektionen. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 44,3 ist der Kreis Plön im Ranking auf Platz elf gestiegen.

Die niedrigste RKI-Rate mit 15,8 hat aktuell die Stadt Rostock, auf Platz zwei rangiert mit 25,9 der Kreis Nordfriesland, mit 26,9 folgt Ostholstein. Mit dem Kreis Schleswig-Flensburg (28,8) auf fünf und der Stadt Flensburg (34,4) auf Platz sechs sind insgesamt drei Kreise und eine Stadt aus Schleswig-Holstein in den Top Ten.

Alle Zahlen aus Ostholstein und dem Kreis Plön: Die Gesamtzahl der positiven Fälle in Ostholstein beträgt am 14. Dezember 710, das sind 14 mehr als am Freitag, 11. Dezember. Aktuell krank sind 127, davon sind sechs im Krankenhaus, genesen sind 578. Fünf Menschen sind gestorben. Deutlich zugenommen hat die Zahl der Menschen in Quarantäne seit Freitag von 421 auf 583. Der Sieben-Tage-Wert ist von 30,4 auf 26,9 gesunken.

Plön meldete für Montag, 13.30 Uhr, zwei neue Fälle und damit insgesamt 423 Covid-19-Infektionen, aktuell erkankt sind 63, genesen 352, kein Patient wird in einer Klinik behandelt, 290 sind in Quarantäne. Im Kreis Plön sind bislang acht Menschen gestorben. Die Sieben-tage-Inzidenz ist von 42,0 auf 44,3 gestiegen, trotzdem ist Plön im RKI-Ranking von 18 auf 11 gestiegen.

