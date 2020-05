Eutin : Corona-Krise bringt Planungen für Kriegsgedenken durcheinander

Bei großer Gedenkfeier hätte ein Friedenstein aufgestellt werden sollen.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

15. Mai 2020, 13:51 Uhr

Eutin | Vor 75 Jahren – am am 8. Mai 1945 – endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Am vergangenen Freitag hatten in Gedenken an die Millionen Opfer des Krieges etwa 20 Menschen um den Friedensbaum im Seepark versammelt. Hundert Worte über den Frieden hatte Pastor Lutz Tamchina in einem kleinen Büchlein mitgebracht. Er hatte auch die Mitglieder des Friedenskreises Eutin und vom Arbeitskreis 27. Januar eingeladen. „Das Corona-Virus macht uns einen Strich durch die Rechnung“, sagte Tamchina, denn geplant war eigentlich eine wesentlich größere öffentliche Veranstaltung. Denn an diesem Tag sollte am Friedensbaum ein Friedensstein, ein Findling mit einem darin eingelassenen Spruch, der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Doch die Corona-Krise hatte den Zeitplan kräftig durcheinander gebracht. Findling und Plakette waren noch nicht da. Wolfgang Schiller vom Friedenskreis Eutin hatte aber den Spruch auf einem Plakat mitgebracht: „Von deutschem Boden wird nur Frieden ausgehen.“ In dunkelblauer Schrift auf hellem Grund steht dieser Satz aus dem Zwei-plus-Vier-Vertrag zur Wiedervereinigung 1990. „Er ist eine Mahnung und ein Ansporn aus der eigenen verbrecherischen Geschichte zu lernen und einen anderen Weg einzuschlagen“, sagte Wolfgang Schiller. Er dankte der Stadt Eutin für deren Bereitschaft im Seepark einen neuen Friedensbaum zu pflanzen, eine Blutpflaume. Der alte Mandelbaum, der seit 1982 am Zugang zum Rosengarten stand, dem Gründungsjahr des Friedenskreises, hatte den Baumaschinen weichen müssen.

Die Teilnehmer der Veranstaltung – alle in gebotenem Abstand voneinander und einige mit Mundschutz – lasen reihum Worte bekannter Persönlichkeiten wie Harry Belafonte, Martin Luther King und Albert Einstein zum Thema Frieden.

Hinrich Rüßmeyer vom Arbeitskreis 27. Januar erinnerte an das unermessliche Leid, dass der verbrecherische Krieg in Weißrussland verursacht habe. Er sagte: „Von 1941 bis 1944 ermordeten Wehrmacht und SS rund zweieinhalb Millionen Einwohner Weißrusslands – mehr als ein Viertel der Bevölkerung. Die deutschen Soldaten führten einen Vernichtungskrieg gegen die Zivilbevölkerung Es wurden mehr als 200 Städte und 9000 Dörfer zerstört.“

Mit einem Appell, den 8. Mai zu einem Feiertag zu machen, beendete Lutz Tamchina die 30 Minuten dauernde kleine Zusammenkunft. Er zitierte Esther Bejarano, Überlebende des KZ Auschwitz: „Der 8. Mai muss ein Feiertag werden. Das ist überfällig seit sieben Jahrzehnten.“