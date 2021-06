Corona aktuell : Corona-Inzidenz in Plön ist Null, Ostholstein hat einen neuen Fall

Mit einer Inzidenz von 0,5 bleibt Ostholstein in der Spitzengruppe der Regionen mit einer niedrigen Inzidenz, gehört aber nicht zu den 50 Städten und Kreisen mit einer Inzidenz von Null.

von Achim Krauskopf

30. Juni 2021, 14:45 Uhr

Eutin/Plön | Während der Kreis Plön weiter zu genau 50 deutschen Kreisen und Städten zählt, in denen in den vergangenen sieben Tagen keine neuen Corona-Infektionen bekannt geworden sind, muss der Kreis Ostholstein auf dieses „Prädikat“ noch mindestens sieben weitere Tage warten: Carina Leonhardt, Sprecherin des Kreises, meldete am Mittwoch eine Neuinfektion in den 24 Stunden vorher.

Damit bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Infektionen über die vergangenen sieben Tage, weiter bei 0,5. Ostholstein liegt in der Liste der 294 Kreise und 107 kreisfreien Städte, die täglich vom Robert-Koch-Institut (RKI) aktualisiert wird, auf dem fünften Rang der Regionen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz über Null liegt.

Noch vier Positive in Ostholstein

Die aktuellen Zahlen aus Ostholstein: Eine Neuinfektion bedeutet eine Gesamtzahl an Corona-Infektionen von 3360. Die Zahl der aktuell positiven Fälle ist trotzdem von fünf auf vier gefallen, die Zahl der Genesenen um zwei auf 3270 gestiegen.

Um zwei Personen auf 20 hat sich auch die Gruppe der Menschen in Quarantäne erhöht. Es gibt zurzeit keinen an Corona erkrankten Patienten aus Ostholstein, der in einem Krankenhaus behandelt wird.

rki

Weiter Null-Inzidenz im Kreis Plön

Der Kreis Plön behält, was er seit Dienstag, 20. Juni, hat: Eine Sieben-Tage-Inzidenz von Null. Allerdings gibt es, wie auch am Dienstag, noch drei positiv Infizierte. Als genesen gelten im Kreis Plön 1334 Menschen.

In Schleswig-Holstein haben nur der Kreis Plön und die Stadt Flensburg eine auf Null gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz. Kiel, Segeberg, Pinneberg und liegen noch knapp über der Inzidenz 5,0, alle anderen Kreise und Städte darunter.