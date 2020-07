Kreise Ostholstein und Plön : Corona-Infektionen ziehen wieder an

Der Kreis Ostholstein hat seit vergangenem Freitag insgesamt acht neue Fälle registriert, der Kreis Plön drei.

von Bernd Schröder

22. Juli 2020, 17:33 Uhr

Eutin/Plön | Die Zahl der Corona-Infektionen in den Kreisen Ostholstein und Plön nimmt weiter zu. Besonders Ostholstein verzeichnete in den vergangenen Tagen mehrere Fälle. So ist die Zahl der Infizierten seit dem vergangenen Freitag bis gestern von 73 auf mittlerweile 81 gestiegen.

Allein von Freitag auf Montag kam es nach Angaben des Kreises Ostholstein zu vier Neuinfektionen. Von diesen stünden drei (Fälle 74 bis 76) in Zusammenhang mit einem bereits bekannten Fall der vergangenen Woche, erklärte Kreis-Sprecherin Carina Leonhardt. Bei einem weiterren Fall (77) handele es sich um eine Person, die von einer Reise zurückgekehrt sei. Im Zusammenhang mit dieser Person habe es bis gestern vier weitere Neuinfektionen gegeben.

Im Kreis Plön ist nach zwei Fällen, die von der Kreisverwaltung am Dienstag gemeldet worden waren, ein weiterer Fall hinzugekommen: Der Test der Ehefrau eines Mannes, bei dem vor zwei Tagen das Sars-Cov2-Virus nachgewiesen worden sei, habe ebenfalls eine Infektion ergeben, teilte der Kreis Plön mit. Die Eheleute und ihre drei Kinder seien in häuslicher Isolation, hieß es weiter. Zusätzlich sei eine Kontaktperson der Frau unter Quarantäne gestellt worden, die weitere Kontaktnachverfolgung laufe noch.

Wie inzwischen bekannt wurde, arbeiten die beiden zunächst betroffenen Männer in einem Imbiss im Kieler Hauptbahnhof, unter dessen Belegschaft es mittlerweile sechs Fälle gibt. Nach Angaben der Stadt leben zwei der Infizierten in Kiel und zwei im Kreis Plön. Weitere Beschäftigte kämen aus Hamburg und dem Kreis Pinneberg.

Die übrigen 15 beschäftigten seien mittlerweile getestet worden, die Ergebnisse sollen heute vorliegen, wie eine Sprecherin der Stadt Kiel gestern sagte. Das gesamte Personal sei in Quarantäne. Außerdem nimmt das Kieler Gesundheitsamt Kontakt zu den mehr als 400 Gästen auf, um sich über deren Gesundheitszustand zu erkundigen. Gäste würden in dem Laden aber nicht bedient, sondern holten sich das Essen am Tresen ab.

Im Kreis Ostholstein waren gestern 81 Personen positiv auf Covid-19 getestet worden, davon galten 68 als genesen. Im Kreis Plön lag die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten bei 124 Personen, acht Menschen sind gestorben.