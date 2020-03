Malente : Corona-Folgen bei Kendrion-Kuhnke – Kurzarbeit ist Thema

Während die Automobil-Sparte die Folgen schon spürt, scheint der Automations-Sparte ein Einbruch noch bevorzustehen.

Avatar_shz von Bernd Schröder

20. März 2020, 17:32 Uhr

Malente | Weltweit geht die auch die Industrieproduktion angesichts der Corona-Krise in die Knie. Fahrzeugwerke in den USA, aber auch in Europa fahren derzeit die Produktion herunter. Das spürt auch der Malenter Technologie-Zulieferer Kendrion-Kuhnke.

Zumindest derzeit ist die Lage in Malente noch einigermaßen stabil. „Etwa ein Drittel der Produktion ist betroffen“, sagt Ronny Splettstößer, Kaufmännischer Leiter der Automobil-Sparte mit etwa 170 Mitarbeitern. Die Sparte sei in verschiedenen Segmenten – Pkw, Lastwagen, Busse – tätig. Noch sei es nicht überall zu Ausfällen gekommen.

Obwohl Deutschland bei den gesundheitlichen Auswirkungen der Pandemie das Schlimmste noch bevorzustehen scheint, gibt es in Fernost schon wieder einen Lichtblick. „Positiv ist, dass die Werke in China wieder in Betrieb gehen“, erklärt Splettstößer. Dennoch gehe er nicht davon aus, dass das Thema sich schnell erledigen werde. „Kurzarbeit ist daher ein Instrument, das wir in Erwägung ziehen.“

Gering sind die Auswirkungen der Krise bislang bei der Sparte Automation mit ihren etwa 150 Mitarbeitern. Entwarnung will Geschäftsführer Robert Lewin aber nicht geben: „Einbrüche sind noch nicht da, aber ich erwarte durch den Corona-Virus deutliche konjunkturelle Bremspuren, die dann im Laufe des zweiten Quartals sichtbar werden.“ Dann werde Kurzarbeit ein Mittel der Wahl sein, um Produktionsausfälle abzufedern.

Hilfreich sei, dass die Sparte Automation gut diversifiziert sei und Bereiche wie Medizintechnik, Flugzeugebau, Maschinenbau und Infrastruktur umfasse. In der Medizintechnik gebe es auch einen Bereich mit starker Nachfrage: „Wir haben im Bereich Beatmung Sauerstoff-Ventile und -regler im Programm. Da haben wir Anfragen.“ Dies werde allerdings nicht reichen, um Einbrüche in anderen Bereichen zu kompensieren.

Im Hause begegnet Kendrion-Kuhnke der Ansteckungsgefahr mit zahlreichen Maßnahmen. Diese reiche von Heimarbeit über entkoppelte Schichten bis zur Schließung der Kantine. Einen Ansteckungsfall gebe es derzeit nicht, sagt Lewin. Einige Urlaubsrückkehrer seien vorsichtshalber im Home-Office.