Großenbrode : Corona: Fehmarn ist abgeriegelt

Insel für Urlauber gesperrt. Die Polizei kontrolliert den Verkehr bei Großenbrode.

Avatar_shz von shz.de

16. März 2020, 09:31 Uhr

Großenbrode | Die Landesregierung in Schleswig-Holstein hat seit sechs Uhr am Montagmorgen alle Nord- und Ostseeinseln sowie die Halligen für Touristen gesperrt. Hintergrund ist die Verlangsamung der Ausbreitung vom Corona-Virus. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte mit der Bekanntgabe am Sonntag Urlauber aufgefordert, die Urlaubsregionen zu verlassen und sich nach Hause zu begeben.

Auch auf Fehmarn werden nur noch Einheimische mit Wohnsitz auf der Insel, Handwerker und der Güterverkehr von der Polizei durch gelassen. Schon in den frühen Morgenstunden hatte die Straßenmeisterei aus Oldenburg bereits damit begonnen, die Bundesstraße 207 Höhe Großenbrode zu beschildern und ein Nadelöhr zu schaffen, damit die Polizei jedes Fahrzeug kontrollieren kann.

Seitdem werden vorwiegend Pkw mit auswärtigen Kennzeichen kontrolliert. Ausgerüstet mit einer Schutzmaske schauen die Beamten der Landespolizei in das Fahrzeug. Wer als Urlauber auf Fehmarn will, wird abgewiesen und muss den Heimweg antreten. Ab dem Dienstag muss jeder Fahrzeugführer eine Arbeitsbescheinigung mit sich führen, wo heraus geht, dass er auf der Insel arbeitet. Oder sich per Personalausweis ausweisen, dass sein Wohnsitz sich auf Fehmarn befindet.

Ausgenommen von der Regelung sind weiterhin Menschen, die die medizinische, notfallmedizinische, geburtshelfende und pflegerische Versorgung sowie die Versorgung der Inselbewohner mit Gütern des täglichen Bedarfs sicherstellen. Zuwiderhandlungen sind strafbar, teilte das Land mit. Wie viele andere auch ist diese Maßnahme vorerst bis einschließlich 19. April befristet.