Container für schwierige Fälle

Um Obdachlose besser unterzubringen, soll perspektivisch das Katasteramt gekauft werden / Für psychisch Erkrankte gibts Container

29. Juni 2020, 18:44 Uhr

Eutin | „Wer Obdach sucht, dem sind wir verpflichtet, welches zu bieten“, macht Ordnungsamtsleiterin Julia Lunau zu Beginn ihres Vortrags vor den Stadtvertretern deutlich. Auffällig sei, dass in den letzten Jahren immer häufiger Jüngere von der Obdachlosigkeit betroffen seien – „ob von den Eltern vor die Tür gesetzt oder durch Räumungsklagen“. Rund 30 Obdachlose brachte die Stadt Eutin vergangenes Jahr unter. Durch angedrohte Räumungsklagen drohe weiteren Familien in den nächsten Monaten die Obdachlosigkeit, so Lunau.

Der Lindenbruchredder sei die wohl schlechteste Adresse in Eutin – vom Ruf und Zustand der Unterbringung. Hinzu komme das Problem, dass immer mehr Obdachlose auch psychisch erkrankt und daher gar nicht in der Lage seien, „normalen Wohnraum nutzen und pflegen zu können“, so Lunau. Auch das Teilen von gemeinschaftlichen Sanitärräumen entspreche minderen Standards und sorge neben verschiedener Religionen oder Eigenheiten für Konflikte. Für jene „schwierigen Fälle“ werde derzeit die Aufstellung von zwölf bereits vorhandenen Containern im rückwärtigen Bereich der Baracken im Lindenbruchredder vorbereitet. Ein rottes Holzhaus soll dafür abgerissen werden.

„Für Familien haben wir derzeit nur das Katasteramt und den Redderkrug und ich kann nur dringend davon abraten, eine der Immobilien aktuell aufzugeben“, machte Lunau deutlich. Frauen und Kinder könnten auch in der Riemannstraße untergebracht werden, jedoch werde dort auch Platz für Menschen vorgehalten, die nach einem Feuer nicht zurück in ihre Wohnungen können. „Unsere Idee 2015/16 war, Wohnungen kurzfristig für die Flüchtlingsunterbringung anzumieten, die dann aber schnell für neue frei werden, weil sich die Menschen eigenen Wohnraum suchen. Doch das ging nicht oder nur selten auf“, sagt Lunau. Noch immer reiche die Verweildauer nur in seltenen Fällen von sechs Monaten oft bis zu vier Jahren und länger. Der Vorteil am ehemaligen Katasteramt sei, dass die Flüchtlingsbetreuung direkt vor Ort sei. „Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht“, sagt Lunau. Sie empfahl, das Katasteramt zu kaufen. Der Vorteil: „Wir könnten es dann zu unseren Zwecken umbauen.“ Die Mehrheit des Sozialausschusses beschloss, den Erwerb langfristig zu verfolgen. Derzeit wird die Immobilie vom Land mietfrei zur Verfügung gestellt.

Außerdem regte Matthias Rachfahl (CDU) an, über soziale Dienste oder die Eingliederungshilfe stundenweise Angebote im Lindenbruchredder zu schaffen. Der Ausschuss votierte weiter einstimmig dafür, mit den Wohnungsbaugesellschaften über neuen bezahlbaren Wohnraums zu beraten.