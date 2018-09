Comet Kiel nimmt aus Plön drei Punkte mit

Fußball-Verbandsliga Ost: TSV Plön verliert das Gipfeltreffen im Schiffsthalstadion trotz starker Leistung mit 1:2(1:1) Toren

von Harald Klipp

30. September 2018, 22:04 Uhr

Im Topspiel der Fußball-Verbandsliga Ost unterlag der TSV Plön dem Spitzenreiter Comet Kiel mit 1:2(1:1) Toren. „Der Kieler Sieg ist verdient, auch wenn meine Mannschaft kämpferisch alles gegeben hat“, sagte der Plöner Trainer Danilo Blank nach dem Schlusspfiff.

Die Gastgeber begannen ängstlich, so dass Comet die Anfangsphase bestimmte. Daher war die frühe Führung der Gäste durch Janneck Rassmanns in der 12. Minute nahezu folgerichtig. Er schloss einen präzisen Konter aus kurzer Distanz mühelos ab. Der Treffer rüttelte die Plöner regelrecht wach. Die Gastgeber agierten nun auf Augenhöhe, gingen beherzt in die Zweikämpfe und erspielten sich Chancen. Nachdem Mats Böckmann und Tim Joneleit aus aussichtsreichen Positionen vergaben, machte es Thore Schöning in der 27. Minute besser. Nach einem Steilpass von Philipp Satory startete der Plöner an der Mittellinie seinen Sololauf und vollendete kaltschnäuzig zum verdienten Ausgleich. Bei dem 1:1 blieb es bis zum Halbzeitpfiff, obwohl beide Mannschaften noch gute Gelegenheiten zum Führungstreffer besaßen.

Comet Kiel kam mit viel Schwung aus der Kabine und setzte die Gastgeber unter Druck. Daher war das 2:1 durch den starken Timo Nath in der 56. Minute durchaus verdient. In der restlichen Spielzeit gaben die Plöner kämpferisch alles und wollten den neuerlichen Ausgleich. Doch zwingende Chancen ergaben sich nicht mehr. Comet Kiel brachte den Vorsprung clever über die Zeit und entführte verdient die Punkte aus dem Schiffsthal-Stadion.