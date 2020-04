Eutin : Claudia Mohns mag wechselnde Rollen

Die Leiterin des Bürgermeister-Vorzimmers spielt leidenschaftlich gern Theater.

Avatar_shz von shz.de

29. April 2020, 11:14 Uhr

Eutin | Acht Jahre war sie alt, als sie zum ersten Mal Theater spielte. Die erste Rolle von Claudia Mohns war einer der Drei Weisen aus dem Morgenland bei einem Krippenspiel der Freien Evangelischen Kirche. Nachdem die Familie gerade erst von Schleswig, wo sie geboren ist, nach Eutin gezogen war, waren die Eltern dort Mitglieder geworden, um Menschen kennen zu lernen. Vielleicht war das der Grundstein für ihre Theaterleidenschaft, die sich immer durch ihr Leben gezogen hat, die sie allerdings so richtig erst mit Anfang 20 entdeckte.

Bei Thomas Geislers Volkstheater und den Benefizaufführungen zugunsten der Eutiner Schlossterrassen spielte sie viele Jahre mit. Daraus entwickelte sich schließlich das „Theater Eutiner Mischpoke“, dessen Ensemble sich als Verein formierte. Claudia Mohns gehört zu den Mitbegründern.

Weihnachtsmärchen hat Tradition in Eutin

Die Schauspieltruppe, ausgezeichnet mit dem Kulturpreis 2014 der Stadt Eutin, präsentiert Stücke für Erwachsene. Vor allem aber das Weihnachtsmärchen ist ein fester Bestandteil im Eutiner Programm in der Adventszeit.

Vor einigen Jahren hat Mohns in „Aladin und die Wunderlampe“ die Rolle des kleinen Ringgeistes Elisa gespielt. Das ist noch heute ihre absolute Lieblingsrolle, weil der kleine zierliche Geist mit dem Klick auf der Zunge das Publikum so sehr amüsierte.

Das Publikum soll einen vergnüglichen Abend haben, der Alltag ist oft schon nervig, dramatisch und anstrengend genug. Claudia Mohns, Hobby-Schauspielerin

Und das ist ihr selbst ein besonderes Vergnügen. Sie hat schon früher mit einem Freund bei Familienfesten Comedy-Aufführungen zum Besten gegeben. Ihr Anliegen sei es, dem Publikum einen vergnüglichen Abend zu bereiten, wo doch „der Alltag oft schon nervig, dramatisch und anstrengend genug...“ sei, so Mohns.

Ihr beruflicher Alltag dagegen macht ihr großen Spaß. Wer würde auf die Frage, wie sie ihren Beruf in der Verwaltung der Stadt Eutin empfindet, mit dem Verb „spannend“ beantworten.

Im Vorzimmer des Bürgermeisters Carsten Behnk hat sie freilich eine herausgehobene Funktion mit sehr vielen Kontakten. Spannend finde sie an dieser Aufgabe das Kommunikative, den Kontakt mit den unterschiedlichsten Menschen, die Möglichkeit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, denen sie sonst nicht begegnen würde.

Hilfreiche Theatererfahrung bei Trauungen

Eine großen Teil ihrer Arbeit könne sie selbst einteilen, das gefalle ihr sehr. Und als stellvertretende Standesbeamtin kommt ihr wiederum ihre Theatererfahrung zugute – um in der Rolle zu bleiben, wenn Traupaare sehr gerührt sind. Denn dann falle es ihr nicht immer leicht, nicht selbst feuchte Augen zu bekommen, weil sie sich sehr für diejenigen freue, die sich gefunden hätten.

Die 48-Jährige ist seit fast 32 Jahren bei der Stadt. Am 1. August 1988 begann sie ihre Ausbildung zur Bürogehilfin, bildete sich später zur Verwaltungsfachangestellten fort.

14 Jahre VHS, 12 Jahre Bürgerbüro

14 Jahre arbeitete sie im Büro der Volkshochschule Eutin, bevor sie 2004 die Teamleitung im neu eingerichteten Bürgerbüro übernahm. 2016 wurde sie die Leiterin des Bürgermeister-Vorzimmers, organisiert die Termine des Chefs der Verwaltung und des Bürgervorstehers, bereitet Veranstaltungen wie den Neujahrsempfang vor und führt die Korrespondenz für den Bürgermeister.

(Archiv) Achim Krauskopf

Wie in einer modernen Verwaltung ist auch Theaterarbeit immer Teamarbeit. Im Team an einem Strang zu ziehen, gemeinsam etwas zu bewegen, liegt ihr. Das und der Wunsch, ehrenamtlich nützlich zu sein, am liebsten im Kultursektor, motiviert sie, seit 20 Jahren Kassenwartin des Förderkreises der Kreisbibliothek zu sein. Wie beim Theater – bei der Mischpoke ist sie die stellvertretende Vorsitzende – trägt auch in der Vorstandsarbeit das Team. Das mag sie sehr.