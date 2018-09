Eutin : Classical Beat geht 2019 weiter

Das Festival, das Brücken schlägt, erfährt vom 17. bis 25. Mai 2019 seine dritte Auflage – nach Feuer wird Wasser das Thema.

von Achim Krauskopf

08. September 2018, 13:41 Uhr

Das Ziel: junge Menschen für „alte“ Musik interessieren. Das Konzept: Konzerte, in denen Brücken gebaut werden zwischen Alt und Jung. Und Projekte, in denen Brücken geschlagen werden zwischen Regionen, zwischen Schülern und Lehrern, zwischen Amateuren und Experten.

Zwei Mal hat die Stiftung „Neue Musik-Impulse“, eine Initiative des Eutiner Bankdirektors a.D. Hans-Wilhelm Hagen, in der Hansebelt-Region ein Festival unter dem Titel „Classical Beat“ organisiert. Es wird im nächsten Jahr vom 17. bis 25. Mai eine dritte Ausgabe geben.

Am Freitag wurden Interessierten in Eutin die Pläne für dieses Festival vorgestellt, bei dem die Erfahrungen der beiden vergangenen Jahre berücksichtigt werden sollen. Grundsätzlich bleibe es aber ein Festival mit nationalen und internationalen Künstlern, das Klassik mit anderen Musikgenres und moderner Clubkultur zu aktuellen Musikevents verknüpfe, sagt Hagen, der zugleich „neue, ungewohnte Hörerlebnisse“ verspricht.

Im Casino der Rettbergkaserne zogen Freitag das Kuratorium der Stiftung Neue Musik-Impulse und Experten ein Fazit für das zurückliegende Festival. Der musikalische Leiter, Prof. Bernd Ruf (Lübeck), schilderte sehr positive Rückmeldungen von Tutoren, Solisten und 25 beteiligten Musikstudenten. Rund 4000 Besucher seien „sehr begeistert“ gewesen und hätten sich laut einer Befragung eine Neuauflage des Festivals gewünscht.

Als erfolgreich wird auch das von Bernd Ruf entwickelte Format bewertet, alte Werke mit neuen Kompositionen zu verbinden. Im vergangenen Jahr stand eine Konzertreihe unter der Leitlinie Feuer, im nächsten Jahr soll das Element Wasser im Mittelpunkt stehen – „ob Händels ,Wassermusik‘, Debussys ,La Mer‘ oder vielleicht auch Smetanas ,Moldau‘, da ist vieles denkbar“, sagt Bernd Ruf.

Dieses Konzept sei in der Kombination Musikakademie und Festival ein einmaliges Musikprojekt in Nordeuropa. Denn für das Festival wird nicht nur ein Orchester mit Studenten und Schülern von Musikschulen zusammengestellt, sondern auch ein Kompositionsauftrag vergeben. Den hat der in Russland geborene und in den Niederlanden lebende Kirill Mikhnevich bekommen, der zugleich eine Brücke zum Musikkonservatorium in Groningen bildet.

Zum Publikumsliebling war im vergangenen Jahr der aus Uruguay stammende Pianist Luciano Supervielle geworden, er wird auch 2019 das Festival begleiten. Als Special Guest wird der norwegische Jazzpercussionist Terje Isungset erwartet, der sich seit mehr als 15 Jahren mit Klängen beschäftigt, die sich mit gefrorenem Wasser erzeugen lassen.

Erneut werden im Zuge einer Musikakademie sowohl Meisterkurse mit Musikstudenten aus Deutschland, Dänemark, Schweden, dem Baltikum, den Niederlanden und den USA stattfinden, neben der Musikhochschule Lübeck begleiten Musikhochschulen aus Kansas (USA) und Groningen (Niederlande) das Festival, außerdem gibt es wieder Musik-Workshops an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen.

„Soundscapes“ hieß ein Projekt, an dem sich dieses Jahr 125 Schüler aus fünf Schulen in Eutin, Lübeck und Hamburg beteiligten: Sie nahmen Töne mit Smartphones auf, verarbeiteten sie zu Musik und erarbeiteten mit Tutoren „Soundscape-Sinfonien“, die vor insgesamt 1500 Zuhörern aufgeführt wurden. Diese Projekte sollen auf zwölf Schulen ausgeweitet werden.

Hagen: „Mit dem außergewöhnlichen Musikprogramm wendet sich das Classical-Beat-Festival auch 2019 sowohl an ein junges, aufgeschlossenes und neugieriges Publikum, das Crossover von Klassik und elektronischer Musik einfach mal auszuprobieren, als auch an alle Klassikfans, die sich für außergewöhnliche Musikqualität und innovative Musikprogramme begeistern.“ Sieben Konzerte von Hamburg bis Fehmarn sowie drei Clubkonzerte seien bis jetzt vorgesehen. Hinzu komme ein Clubkonzert mit dem Kooperationspartner NDR Kultur auf der Freilichtbühne in Eutin Ende August nächsten Jahres. Der Ticketvorverkauf für alle Veranstaltungen von Classical Beat 2019 soll Mitte November starten.

Das zweite Festival sei dank der Hilfe vieler ehrenamtlicher Mitstreiter und der großzügigen finanziellen Unterstützung von öffentlicher Hand, Stiftungen, Wirtschaft und Privatpersonen erfolgreich organisiert worden. Für das nächste Jahr hoffe man auf die finanzielle Unterstützung von Stiftungen und die Bewilligung beantragter Fördermittel. Die Industrie- und Handelskammer sowie der Verein HanseBelt engagierten sich ebenfalls. Dr. Arno Probst, Vizepräses der IHK und Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung neue Musikimpulse, äußerte seine Überzeugung, dass kulturelle Angebote wie Classical Beat einen Beitrag zur Erhöhung der Lebensqualität in der Region leisteten und sie damit auch für qualifizierte Arbeitskräfte attraktiv machten.

Die Auftaktparty für Classical Beat 2019 im Offizierscasino wurde musikalisch durch die MHL-Vocalband bereichert: ein Chor, der aus Studentinnen besteht, die von einem Jazz-Trio begleitet werden. Das Repertoire des von Bernd Ruf geleiteten Chores bilden Lieder aus verschiedenen Kulturkreisen und Kontinenten.

www.classicalbeat.de