Cismar : Cismar feiert das 40. Klosterfest

Über 100 Standbetreiber vor der Kulisse des alten Benediktiner-Klosters sorgen drei Tage lang für altes Handwerk, Kunsthandwerk und Musik.

von Achim Krauskopf

07. August 2019, 16:55 Uhr

Cismar | Ein großes Klosterfest feiert Cismar traditionell am zweiten Augustwochenende: Von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. August, täglich jeweils von 10 bis 23 Uhr, steht die 40. Auflage dieses besonderen Kunsthandwerkermarktes bevor. Am ehemaligen Benediktiner-Kloster präsentieren sich über 100 Standbetreiber. Vertreter fast vergessener Berufe sind darunter, die mit Sorgfalt und Liebe alte Handwerke pflegen, ob Bonbonmacher, Drechslern, Glasbläsern, Keramiker oder Kunsthandwerker, die aus alten Münzen, Birkenrinde, Papier, Holz, Leder, Leinen oder Metall schöne Gebrauchsgegenstände und Kleidung schaffen. Schmuck, Kosmetik, Düfte, Seifen, Floristik, Bürsten und Geduldsspiele sind weiterer Beispiele. Feinschmecker kommen bei Manufakturen mit Salzen, Ölen, Honig, Marmeladen und Lakritzen auf ihre Kosten.

Zum 40. Klosterfest sind neue Gäste eingeladen, die das Stelldichein der Kunsthandwerker bereichern werden, dazu zählen Handspieltierfiguren und -puppen, Korbflechtkunst, aus Ton geformte Gräsersteine und Pelzkunst.

Mit frischen Ideen präsentiere sich auch die kulinarische Meile, versprechen die Verantwortlichen des Förderkreises Kloster Cismar, der das Klosterfest alljährlich organisiert. So werde das gastronomische Angebot aus Wildspezialitäten, Spanferkel, Grillwürsten durch eine mediterrane Feinkosttheke mit köstlichen Pastagerichten und knackigen Salaten sowie Falafel ergänzt.

In der Biergarten-Atmosphäre unter den alten, machtigen Bäumen der Klosterinsel musizieren Bands wie Uli Rath, Second Take, Ferrymen, Timmerhorst und aus Grömitz der Shantychor und der Feuerwehrmusikzug. Den Abschluss des 40. Klosterfestes bildet das Höhenfeuerwerk am Sonntag, 11. August gegen 22.45 Uhr.

Das Programm

Freitag, 9. August

12 Uhr Uli Rath Trio, jazzige Oldie-Band

15 Uhr Mayck, Gitarre und Gesang

17 Uhr Blasorchester Lensahn

19 Uhr Festkonzert in der Klosterkirche

20.15 Uhr Second Take, „Best of Live Music“

Sonnabend, 10. August

12 Uhr Riverside Jazz Connexion

15.30 Uhr Ferrymen, Irish Folk and more

20 Uhr Erik and the Dominos, Oldies

Sonntag, 11. August

11 Uhr Frühschoppen mit Timmerhorst

15 Uhr Shantychor Grömitz

17 Uhr Feuerwehrmusikzug Grömitz

20 Uhr Joe Green & Michael Jessen

22.45 Uhr Feuerwerk