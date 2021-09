Fussball-Kreisliga Ost : Christopher Kordts beklagt „geschenkte Gegentore“

TSV Schönwalde muss sich gegen Eutin 08 II m it einem torreichen Unentschieden bescheiden.

20. September 2021, 09:21 Uhr

Schönwalde | Der TSV Schönwalde trennte sich in der Fußball-Kreisliga Ost 4:4 (3:1)-Unentschieden von Eutin 08 II. Die Gastgeber erwischten den besseren Start.

Tim Köppen (11.) und Silas Bünning (17.) schossen Schönwalde mit 2:0 in Führung. Joshua Bartels verkürzte auf 1:2 (20.). Nur fünf Minuten später erhöhte Tim Köppen auf 3:1 (25.). Nach dem Seitenwechsel fehlte es bei den Schönwaldern an der Laufbereitschaft und der nötigen Konzentration in der Defensive. Monty Gutzeit erzielte den 2:3-Anschlusstreffer (50.). Werner Steinfadt glich zum 3:3 aus (55.). Nur eine Minute später schoss Finn Böckmann das 4:3 für die Gastgeber (56.). Die Führung hielt nur zwei Minuten, denn Paul Elsner schoss das 4:4 (58.).

„Wir haben dem Gegner einige Tore geschenkt. Das war ein gebrauchter Tag. Wären wir in Normalform gewesen, hätten wir gegen Eutin gewonnen“, sagte TSV-Trainer Christopher Kordts.