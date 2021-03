Eutiner SPD wählt jungen Vorsitzenden : Christoph Gehl will sich mit Sozialdemokraten für grüneres Eutin einsetzen

40-jähriger Familienvater will sich für seine Geburtsstadt engagieren

Eutin | Christoph Gehl ist mit 40 Jahren der jüngste im SPD Ortsverein Eutin, der in Führungsposition gewählt ist. Am Sonntag machten ihn die anwesenden Genossen in der Jahresversammlung einstimmig zum Ortsvereinsvorsitzenden – als Nachfolger von Uwe Tewes, der nach 15 Jahren nicht wieder kandidierte. Weiterlesen: SPD wählt Christoph Gehl als Vorsitzenden Geh...

